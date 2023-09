Inaugurado Jardim das Abelhas, em Mauá; veja como visitar

O Parque Ecológico do Guapituba ganhou uma nova atração especial, a partir desta sexta-feira (1/09). Com espécies de insetos sem ferrão e inofensivos aos visitantes, o espaço pode ser visitado de domingo a domingo das 7h às 17h, mas requer inscrições para grupos.

Localizado ao lado da casa amarela, próximo da entrada do Parque pela Avenida Capitão João, 3220 (Jardim Guapituba), no espaço há cinco caixas de colmeias diferentes de abelhas nativas sem ferrão das espécies Jataí, Mandaçaia, Lambe-olhos e Bugia. As flores plantadas foram escolhidas não somente pela sua beleza, mas para fornecerem alimento e matéria-prima para as abelhas cumprirem seu papel na natureza, entre elas estão azaleias, sampatiens, bromélias, margaridas, vedélias e begônias. Bancos também compõem o cenário dos visitantes.

Com este cenário, na manhã de inauguração, o espaço foi aberto com a visita de cerca de 120 alunos da Escola Estadual Profª Iracema Crem.

“Esse é mais um passo no plano de recuperação das áreas verdes da nossa cidade, que sempre foi um compromisso da nossa gestão. Iniciamos com as intervenções no Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia, ainda em 2021, que tem até um castelinho ambiental. E agora chegou a vez do Parque do Guapituba, com a entrega do Jardim das Abelhas, da reforma do deck do lago e ainda virá muito mais. Nos próximos dias serão instalados os brinquedos”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira.

O Parque Ecológico do Guapituba tem área de cerca 575.000 m², próximo da estação Guapituba da CPTM. É um remanescente de Mata Atlântica e abriga espécies de flora e fauna de grande beleza e relevância ecológica. O parque se configura como uma floresta urbana, e um espaço ideal para caminhadas ao ar livre, prática de exercícios físicos, apreciação da natureza, observação de aves, respeitando os elementos contidos na área e com interferência mínima, de modo a não impactar as espécies ali residentes.

Para visita

Durante a semana, a equipe da Educação Ambiental da Prefeitura, está à disposição para acompanhar alunos de escolas e grupos que queiram visitar o espaço e também o Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia. Basta entrar em contato por e-mail (educacaoambiental@maua.sp.gov.br) ou telefone (11 4512-7775).

O endereço é Avenida Capitão João, 3220, Jardim Guapituba. O espaço pode ser visitado de domingo a domingo das 7h às 17h.