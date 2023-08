Sesc Santo André traz shows gratuitos, de ritmos variados para curtir nas noites de quinta-feira

Da Redação



Explorando a riqueza e a diversidade da música brasileira, o Quintas Musicais reúne, ao longo do mês de setembro, quatro grupos que percorrem desde as raízes ancestrais africanas, até as influências afro-latino-cubanas e a atmosfera dos clássicos do Clube da Esquina.

No dia 7, o Grupo Chão de Raiz, conhecido pela celebração da cultura e ancestralidade africana e afro-brasileira, é o ponto de partida das apresentações. Com o show intitulado "Raízes", o grupo nos leva em uma jornada musical pela riqueza das cantigas e danças de matriz africana.

Em seguida, o duo formado por Rodrigo Borges e Ian Guedes recorda os clássicos atemporais do Clube da Esquina, no dia 14. Com uma abordagem moderna e autêntica, eles recriam a atmosfera envolvente e melódica que caracteriza essa renomada vertente da música mineira.

O Mayombe Afro Latino entra na mistura dia 21, trazendo influências da música cubana e afro-latina ao palco, onde público é chamado a bailar, a cantar, e a participar de uma oficina espontânea de instrumentos de percussão, terminando o show no palco, junto aos músicos, formando uma pequena orquestra afro-latina.

Finalmente, Rodrigo Régis apresenta o show "Vamos chamar o sol" no dia 28. Seu novo álbum autoral carrega uma temática solar e tropical, com a participação especial de Tata Alves e Curumin.

Em um mês repleto de ritmos e melodias que ecoam as diversas nuances de nossa cultura musical, esses quatro shows irão oferecer um panorama diversificado ao público, transcendendo as fronteiras sonoras da música brasileira.

Programação:

Raízes

Grupo Chão de Raíz

Raízes é um espetáculo musical, elaborado pelo grupo Chão de Raiz, cujo

repertório é composto por cantigas e danças de matriz africana, com o objetivo

de perpetuar a Cultura e Ancestralidade Africana e Afro Brasileira.

O espetáculo é aberto a todos os públicos e o grupo se propõe a apresentar seu repertório de maneira interativa.

Dia 7/9, quinta, das 16h às 17h30

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Rodrigo Borges e Ian Guedes

Novas Esquinas

Neste espetáculo Rodrigo e Ian desfilam clássicos do Clube da Esquina e composições próprias. Os arranjos para violão de aço, guitarra e voz demonstram modernidade, recriando com propriedade a atmosfera de alguns dos maiores sucessos da música mineira, como Um girassol do seu cabelo, Rua Ramalhete, Clube da Esquina n.2, Trem Azul.

Dia 14/9, quinta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Mayombe Afro Latino

Com referências de Buena Vista Social Club, Elíades Ochoa, Compay Segundo Sonora Santanera, o show de Mayombe traz no repertório temas como "Chan Chan", "El Carretero", " Veinte Años", "Quizás, Quizás, Quizás", "El Gavilán", dentre outros.

O Mayombe Afro Latino foi criado em 2015, projeto idealizado e dirigido pelo músico Jara Arrais, com a proposta de mostrar o repertório tradicional da música popular cubana e afro-latina e seus grandes autores e intérpretes.

Dia 21/9, quinta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Rodrigo Régis

Vamos chamar o sol

Em 1949 Dorival Caymmi compôs a canção “O Vento”, que se inicia com a frase: “Vamos chamar o Vento…”. 70 anos depois, o pedido vem de forma diferente. Em tempos de diálogos frios e convivências nebulosas, um chamado ao Sol se faz necessário para aquecer os corações, iluminar os pensamentos e trazer leveza à vida em forma de sons, danças e cores vivas. O show tem a participação especial de Tata Alves e Curumin

Dia 28/9, quinta, das 20h às 21h30

Lanchonete Externa

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 5,00 a primeira hora, R$ 1,50 as demais (Credencial Plena) e R$ 10,00 a primeira hora, e R$ 2,50 as demais (outros).

Informações sobre outras programações:

www.sescsp.org.br/santoandre