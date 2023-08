Maurício Manieri grava canção com o filho Marco

Bianca Fávero

Juliana Bontorim



31/08/2023 | 07:00



Pai e filho. Laço que transcende o tempo e partilha um dos sentimentos mais profundos que a vida proporciona: o amor genuíno. Traduzindo a conexão em notas musicais, o cantor andreense Maurício Manieri alinhou os compassos com seu filho Marco para lançar um dueto que converge duas gerações em homenagem ao encerramento do mês dedicado aos pais.

O ato foi considerado pelos fãs um dos momentos mais emocionantes e os artistas dividiram o palco para dar vida à versão especial da música Just the Way You Are, imortalizada pelo cantor norte-americano Bruno Mars. A faixa foi registrada na gravação do DVD Romantic Classics, na Vibra São Paulo, e já está disponível nas principais plataformas digitais.

“Foi o Marco que escolheu a música, por ser de um cantor que é muito fã. Achei uma atitude ousada, porque é uma música difícil de interpretar. Quando ele entrou e começou a entoar as primeiras notas foi difícil segurar a emoção. Foi com certeza um dos momentos mais felizes de toda minha carreira. Além disso, o vídeo está lindo”, declarou Manieri.

Mais que uma colaboração, a canção assina a história de companheirismo da dupla. Não é de hoje que Marco é convidado para participar do show do pai coruja. Quem acompanha as redes sociais pode testemunhar que a relação se entrelaça também no esporte, na dança e em diversas aventuras vivenciadas. “Desde bebê, ele sobe no palco comigo. Com certeza, pra ele, já é algo muito familiar participar dos espetáculos do pai, seja dançando, tocando piano, cantando ou animando a plateia. Participar dos shows ao meu lado sempre foi algo muito lúdico. Uma brincadeira muito divertida”, pontua.

A admiração de Manieri por seu filho é palpável em suas palavras. “O Marco é uma criança talentosa e carismática, é meu orgulho. E o melhor de tudo, é um bom filho. No meio da canção, me veio à frase que uma vez escrevi pra ele em um livro: ‘Meu amado filho, desde que você chegou, eu entendi o significado do amor. Eu entendi o sentido da vida’”, conclui Maurício.

SOBRE O DVD ROMANTIC CLASSICS

Em comemoração aos 25 anos de carreira, Maurício Manieri retrata seu legado na música romântica brasileira em novo projeto e consolida a entrada de mais um capítulo na trajetória. Com releituras de grandes clássicos do gênero, o DVD Romantic Classics tem o objetivo de transportar os espectadores para um universo de emoções e mensagens de amor.

A gravação trouxe no setlist os maiores sucessos do artista, como Minha Menina, Bem Querer e Sem querer Sabem, e também, repertório do universo pop romântico nacional e internacional dos anos 1970, 1980 e 1990.

Além de sua performance, Manieri contou com a participação de nomes como Seu Jorge, Jota Quest, Paula Fernandes, Belo, Chico Castillo by Gipsy Kings e Raça Negra.