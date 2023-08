Rodolfo de Souza



31/08/2023 | 07:00



Era uma vez um hacker...

Era uma vez o quê? É algum tipo de bicho ou duende? – indagaria espantada a criança de outrora, diante da historinha que mal começava.

Logicamente que em tempos idos só um conto futurístico haveria de ter uma personagem hacker. Além do mais, para se chegar a palavra tão estranha seria preciso antes entrar e explorar o tema internet e todo o universo advindo dele, o que, por si só, já seria tarefa das mais árduas e consumiria muito tempo, muito papel e a paciência do leitor de então. Sem essa dor de cabeça, contudo, não seria possível definir hacker para o curioso leitor.

Mas do que falo, afinal? O próprio escritor da época deveria ser dotado de imaginação além do normal para pensar em algo que conduz as nossas vidas nos dias atuais.

Divagações à parte, fato é que a rede mundial de computadores acabou por criar a figura do hacker. E, como tantas outras, esta palavra invadiu, sem cerimônia, o nosso vocabulário que ganhou nova cara com o advento da internet, fenômeno que, a partir de determinado instante, tomou de assalto a existência das pessoas que dela não mais conseguiram se libertar. São olhos que passeiam compulsivamente pelas telas coloridas, num vai e vem de sites, links, redes sociais e por aí vai. É o deleite da mente que não pode perder uma única oportunidade de deliciar-se com assuntos que dizem respeito, sobretudo, à vida alheia.

Hacker, que fique bem claro, é sujeito que tem por especialidade invadir aquilo que os internautas julgam inviolável: a sua privacidade. Ou julgavam, creio eu. Parece que já existe o consenso de que a intimidade de cada um, uma vez conectado à rede, passeia nua pelos caminhos insondáveis do Google, vinte e quatro horas por dia.

Aliás, escrevendo este texto, também construo frases usando expressões pertinentes ao admirável mundo novo em que vivemos e sobre o qual discorro aqui neste espaço. Exemplo disso está no parágrafo anterior, em que menciono “conectados à rede”. Por certo que em passado não tão distante conversa como esta não faria o menor sentido.

Nos dias de hoje, porém, falares semelhantes podem ser ouvidos por toda parte, incluindo, claro, nos meio de comunicação, a chamada mídia. Tanto que, o termo hacker, quando ouvido nesses últimos tempos, nos remete logo a uma pessoa que ganhou notoriedade por se esgueirar pelos meandros da complexa linguagem binária, a fim de bisbilhotar as conversas de gente graúda que, na calada da noite, tramava contra a nação. Não fosse isso, o termo certamente teria seu significado meio obscuro, passível até de despertar pouco ou nenhum interesse.

Por isso, hacker tem conseguido posição privilegiada no ranking de palavras mais pronunciadas. Um termo que não se originou na língua portuguesa, mas que tem feito muito sucesso nesta imensa pátria, simplesmente porque alguém com dotes digitais e mania de vasculhar conversas na rede, decidiu colocar um ponto final nos ideais de traição de alguém que se julgava acima da lei e da ordem, e que ostentava o garboso título de juiz federal.