Fúlvio Stefanini encena O Pai em único final de semana no teatro do Sesc Santo André

Da Redação



30/08/2023 | 16:32



O teatro do Sesc Santo André recebe, em único final de semana, o espetáculo O Pai, que cativou tanto o público quanto a crítica durante seus dois anos consecutivos em cartaz. Com cerca de 200 apresentações e mais de 80 mil espectadores, foi premiado em diversos países.

No centro da produção está o ator Fulvio Stefanini, que celebra seus 68 anos de carreira ao interpretar o protagonista André. Seu desempenho nesse papel lhe rendeu o Prêmio Shell de melhor ator, trazendo à vida uma pessoa de 80 anos, rabugento, mas ao mesmo tempo simpático e divertido, que enfrenta os desafios da idade e sua mente começando a falhar. A história do espetáculo gira em torno do dilema da filha de André, que se vê dividida entre cuidar do pai ou interná-lo em um asilo, para aproveitar a vida ao lado de seu novo namorado.

O cenário, assinado por André Cortez, foi agraciado com o prêmio de melhor cenário, evidenciando a importância da ambientação para a imersão do público. A peça é dirigida pelo por Léo Stefanini, filho de Fúlvio, e conta com o elenco que inclui os atores Carolina Gonzalez, Paulo Emílio Lisboa, Wilson Gomes, Déo Patrício e Carol Mariottini. O Pai já foi montado em mais de 30 países, e, recentemente, a adaptação para o cinema trouxe novo fôlego ao espetáculo, onde o ator Anthony Hopkins assume o papel principal, entregando uma atuação que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator.

Essa temática profunda e atual torna a peça não apenas muito divertida, mas também comovente, provocando os espectadores a refletirem sobre a passagem do tempo e os desafios familiares. As apresentações acontecem dia 8 e 9 de setembro, e os ingressos estão disponíveis pelo Portal Sesc SP, ou diretamente nas bilheterias das unidades.

Programação:

O Pai

com Fulvio Stefanini

Dia 8, sexta, às 20h

Dia 9, sábado, às 19h

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$40,00 / R$20,00 / R$12,00