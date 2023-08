Ford revitaliza e relança o Territory por R$ 209,9 mil

Nilton Valentim



29/08/2023 | 20:54



A Ford revitalizou o Territory e, como faz a maioria das montadoras, adotou a palavra ‘Novo’ antes do verdadeiro nome do carro. Fabricado na China, o SUV oferece uma série de atributos que são bastante apreciados pelos apaixonados por este tipo de carro, como espaço de sobra, bancos com regulagem elétrica, câmera 360° e tela multimídia ‘gigante’. Tudo isso por R$ 209,9 mil.

Uma delas é o aplicativo FordPass. Com ele, o dono do carro tem acesso a várias facilidades, como agendamento e acompanhamento de serviços on-line, serviço de concierge com retirada e entrega do veículo e consulta do valor dos serviços e revisões com preço fixo, com total transparência.

Sua central multimídia tem tela de 12,3 polegadas, com alta definição, ajuste de brilho e conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Além de comandos permanentes de climatização, ela controla à câmera 360 e dispõe de atalhos para os modos de condução.

O painel de instrumentos 100% digital exibe uma tela de 12,3” que pode ser personalizada ao gosto do motorista, com diferentes configurações. Instalada ao lado da tela multimídia, ambas dão a impressão de formar uma peça única, de visual moderno e sofisticado.

Direção elétrica com controles no volante, seletor de marcha rotativo, freio de mão eletrônico com auto-hold e teclas de comando de áudio e chamadas no console são outros recursos presentes no SUV.

Internamente, o utilitário esportivoconta com medidas generosas para todos os ocupantes. É líder em espaço para a cabeça e ombros na dianteira, e também em espaço para os ombros, quadris e pernas na segunda fileira. “As portas amplas favorecem a entrada e saída dos passageiros na cabine, outro grande diferencial do Novo Territory comparado aos concorrentes do segmento”, destaca Ricardo Sugimoto, supervisor de Design da Ford América do Sul.

O painel e as portas trazem detalhes em padrão madeira e aço escovado. Os bancos são revestidos com couro premium em dois tons e contam com ajuste elétrico em dez posições para o motorista e quatro para o passageiro, ambos com assentos ventilados.

O porta-malas de 448 litros garante versatilidade no uso diário e viagens e pode ser ampliado para 1.422 litros com o rebatimento do banco traseiro. Além de abertura e fechamento elétrico, ele conta com sensor de acionamento sem as mãos, sistema antiesmagamento e permite configurar o ângulo de abertura da tampa pela central multimídia. A linha do teto com perfil mais horizontal, desde a coluna B até o encontro com o vidro traseiro, facilita o acesso à bagagem.