Mauá terá selo para valorizar empresas com ações voltadas a mulher

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



29/08/2023 | 16:04



Mauá terá um novo mecanismo para valorizar empresas que tenham ações voltadas às mulheres. Em ato no Teatro Municipal nesta terça-feira (29), a Prefeitura do município lançou o selo Empresa Amiga da Mulher, que vai reconhecer, via decretos municipais, companhias que adotam práticas de contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho. A ação integra o calendário de ações municipais de Agosto Lilás, mês de combate à violência contra às mulheres.

Segundo explica o Paço, o projeto é uma forma de identificar, reconhecer e divulgar as empresas, destacando as práticas e programas educativos de promoção, valorização e incentivo à defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres no ambiente corporativo. Celma Dias (PT), vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para Mulheres, foi a principal anfitriã do evento, e ressaltou a importância do período.

“A violência contra a mulher pode vir de várias formas, por isso, políticas públicas sensíveis de garantia de igualdade, respeito mútuo entre homens e mulheres, com campanhas de conscientização, são fundamentais”, disse Celma no evento. “É essencial (existir) ações colaborativas com organizações não governamentais, empresariais e comerciais, para juntos promovermos uma transformação social”, finaliza. O programa é estruturado em três eixos principais: igualdade entre gêneros e de oportunidades; combate à violência; e eliminação da discriminação.

No primeiro eixo, igualdade entre gêneros e de oportunidades, serão avaliados itens como: medidas de apoio para cuidados com a criança, contratação e valorização da mulher e planos de carreira com chances equivalentes. No combate a violência, é avaliado se a empresa tem: campanhas e divulgação de canais de denúncia; orientação sobre serviços, combate ao assédio moral, além de vagas de trabalho para mulheres com medidas protetivas.

Já no último eixo, eliminação da discriminação, a empresa terá de comprovar boas práticas no combate ao preconceito, além de capacitações periódicas sobre a importância da prevenção e erradicação de toda forma de intolerância. As empresas participantes ganharão um certificado para incorporação em suas marcas, por meio de decretos municipais, com evolução a cada eixo completado (bronze para um eixo, prata para dois e ouro para três), além de divulgação no site da Prefeitura de Mauá.

“Não é só um selo, existe um simbolismo muito grande por trás. A violência contra a mulher, qualquer que seja, ouso dizer que é uma violência contra a humanidade, pois é no ventre feminino que se gera a vida”, disse Sylvia Tabarin, gerente de relações institucionais da Braskem

Além da Braskem, outros representantes de entidades empresariais do município, interessadas em aderir ao programa, também estiveram presentes, como ACIBAM (Associação Condomínio Industrial Barão de Mauá), ACIAM (Associação Comercial Industrial Agrícola de Mauá), AEPIS (Associação de Empresas do Polo Industrial do Sertãozinho), CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) e COFIP ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC).

SINAL VERMELHO

Visando proporcionar apoio social e comunitário à mulher em situação de violência, a Prefeitura de Mauá anunciou ainda o início da campanha Sinal Vermelho, que irá oferecer canais silenciosos de denúncia contra agressões. Empresas e comércios de Mauá terão agora atendimentos a mulheres que apresentem um sinal vermelho na palma da mão.