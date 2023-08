Próximo passo: Consórcio

Da Redação



29/08/2023 | 09:10



Dois eventos que ocorreram no sábado no Grande ABC mostram que a regionalidade, que sofreu duros golpes nos últimos tempos, dá sinais de recuperação. As convenções do Cidadania, em São Bernardo, e do PSDB, em São Caetano, apontam que o diálogo e o bom senso estão reaglutinando forças de lideranças que nunca deveriam ter se afastado – e sob as bênçãos de visitantes ilustres, como o secretário de Estado do Governo Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e braço-direito do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A reconstrução das relações entre as autoridades administrativo-partidárias deve resultar na volta das sete cidades ao Consórcio Intermunicipal, hoje fragmentado.

A confraternização de dois dos três prefeitos tucanos em São Caetano – o anfitrião José Auricchio Júnior e o visitante Paulo Serra – patenteou a reaproximação da dupla, movimento que já vinha se desenhando há algum tempo. Por sua vez, as presenças de Gilberto Kassab e do presidente estadual do Cidadania, Arnaldo Jardim, em São Bernardo, em evento organizado pelo deputado federal Alex Manente, evidenciam que o Grande ABC pode ser o centro das discussões macropolíticas – desde que todas as suas lideranças, ou as mais influentes, falem a mesma língua. É preciso compreender que o processo de desagregação intermunicipal enfraquece a região e tira dela o protagonismo político.

É por isso que há tanta gente, e tão poderosa, que, mais do que torcer, trabalha diuturnamente pela cizânia, pelo confronto, pela desarmonia. Sabem que, unidas, as sete cidades têm relevância para influenciar decisões estaduais e federais. Não são por outras razões que até hoje, para ficar em um único – e significativo – exemplo, o Metrô não atende a região. Soubesse exercer a força que tem, o bloco seria contemplado prioritariamente pelos programas e investimentos estaduais e federais. Eis os motivos de este Diário, defensor entusiasmado da regionalidade, apostar no entendimento, na concórdia e na conciliação. E de lutar incansavelmente pela volta de São Bernardo e São Caetano ao Consórcio.