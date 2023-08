Charge - 29 de agosto de 2023

Seri



29/08/2023 | 07:00



Os eventos do fim de semana simbolizam que a reconstrução do PSDB e do Cidadania em âmbito nacional passam pelo Grande ABC. A indicação da secretária de Saúde da gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), Regina Maura Zetone, para comandar o PSDB em São Caetano e o congresso estadual do Cidadania, realizado na Câmara de São Bernardo, são mostras que os dois partidos, hoje federados, têm na região uma união de forças visando as eleições de 2024 e de 2026.

Depois de processo de redução de poder nas duas últimas eleições presidenciais – que respingaram em São Paulo, com a saída do tucanato do poder depois de 28 anos –, o PSDB se reconstrói com a nomeação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para presidir o diretório nacional. Leite, por sua vez, tem no prefeito de Santo André, Paulo Serra, um aliado de primeira hora para o processo de resgate da legenda. Além de tesoureiro nacional, Paulo Serra é presidente estadual da federação PSDB/Cidadania.