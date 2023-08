Mostra de dança em Ribeirão Pires aceita bailarinos; como se inscrever

Da Redação



27/08/2023 | 17:50



Formulário seleciona artistas para subir aos palcos na mostra ‘Sábado com Dança - Edição Mês da Bailarina’. A ser realizado durante o sábado de 23 de setembro no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro, para participar do evento é preciso inscrever os trabalhos coreográficos previamente, até 15 de setembro.

O evento festivo (e sem caráter competitivo) comemora também setembro, o mês dedicado ao ballet. Mas, para além da dança clássica, na mostra também são bem-vindas candidaturas em diversos estilos propostos pelos inscritos: Dança Contemporânea, Jazz, Danças Urbanas, Estilo Livre, Dança espontânea, entre outros.

Aberto ao público e aceitando grupos, companhias, escolas e oficinas de toda a região do Grande ABC, o "Sábado com Dança" concentrará as apresentações dançantes à noite, a partir das 18h, no Anfiteatro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jardim Pastoril).

Com a delimitação de 10 minutos de perfomance por equipe, serão disponibilizados camarins de uso coletivo aos participantes.

AS INSCRIÇÕES

Com 13 campos a preencher virtualmente, aos moradores regionais interessados, basta acessar o formulário https://bit.ly/45zPmVT. São necessários dados pessoais do responsável pela inscrição e do grupo, além de fornecidas informações sobre a organização da mostra.

Para dúvidas, está disponível o e-mail emarpnucleos@gmail.com.