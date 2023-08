Enel São Paulo investe em tecnologia e inovação para melhorar qualidade do serviço e um futuro mais sustentável

Publieditorial



28/08/2023 | 11:15



Melhorar a qualidade do fornecimento de energia dia após dia, com robustos investimentos em instalações, automação, novas tecnologias e segurança, e tornar o relacionamento com as pessoas cada vez mais fácil e eficiente. Essas são as prioridades que movem a Enel São Paulo desde o início da atuação da empresa na capital e Grande São Paulo, cinco anos atrás. Desde 2018, quando assumiu os serviços de distribuição de energia na região (área de concessão da antiga Eletropaulo), a empresa investiu cerca de R$ 7 bilhões para tornar as redes elétricas mais modernas e resistentes, além de ampliar e digitalizar os canais de atendimento à população. Apenas no ano passado, foram aplicados mais de R$ 2 bilhões, um volume recorde de investimentos.

Pensando também na responsabilidade de atuar como agente da transição energética, a Enel São Paulo tem realizado importantes investimentos para digitalizar sua rede de distribuição e preparar a principal região metropolitana do país para o futuro da energia, contribuindo para cidades cada vez mais sustentáveis.

“ Em cerca de cinco anos, seguimos transformando a rede elétrica da Enel São Paulo em uma das mais modernas do País. “Hoje, boa parte da rede elétrica está digitalizada, com impactos positivos diretos na qualidade do fornecimento de energia e na agilidade para lidar com eventuais interrupções do fornecimento”, afirma Vincenzo Ruotolo, responsável pela área de Infraestrutura & Redes da Enel Distribuição São Paulo.

A Enel São Paulo possui mais de 5 mil quilômetros de rede compacta (Spacer Cable) tecnologia mais robusta e resistente, além de mais de 10 mil equipamentos de telecontrole na sua área de concessão, que diminuem a duração e a quantidade de clientes impactados em eventuais interrupções do fornecimento de energia. É como ter um equipamento controlando a rede a cada dois quilômetros na rede de média tensão.

Praticamente toda a rede de média e alta tensão da área de concessão atendida pela Enel conta com equipamentos de automação, que permitem a reconfiguração automática do sistema para restabelecer a maior quantidade de clientes no menor tempo possível (restabelecimento antes de 3 minutos), em caso de interferências ou interrupções. Só em 2022, graças a esse elevado nível de automação, foram realizadas 25 mil operações remotas da rede elétrica, evitando-se a interrupção de energia para mais de 8,3 milhões de clientes. Hoje, as equipes atuam em campo majoritariamente em ocorrências que de fato precisam de eletricistas no local, como é o caso da queda de árvores ou abalroamento de veículos em postes.

A Enel também investe em manutenção preventiva, para minimizar os impactos de fatores externos, como a queda de galhos e árvores sobre a fiação. Desde 2018, a distribuidora já realizou mais de 2 milhões de podas, sendo 180 mil apenas nos primeiros seis meses deste ano.

Para acompanhar o crescimento do mercado consumidor e reforçar a capacidade de distribuição de energia do sistema elétrico, trazendo mais flexibilidade operacional, a companhia investiu na expansão de todo o parque elétrico e hoje conta com 162 subestações na área de concessão. Obras importantes como a Linha de Distribuição Subterrânea (LTS) Centro-Augusta, a Linha de Distribuição Subterrânea (LTS) Milton Fornasaro-Jaguaré 3-4, a Estação de Transição (ETR), no Jaguaré e a Linha de Distribuição Subterrânea (LTS) Miguel Reale foram entregues recentemente e outras estão em construção.

Medição inteligente, a porta de entrada para o futuro da energia

A Enel Distribuição São Paulo está implementando um dos principais projetos de medidores inteligentes de energia do país. A primeira etapa do projeto teve apoio do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL e já beneficiou mais de 300 mil clientes com a troca do medidor nos bairros de Pirituba, Perus, Freguesia do Ó e Brasilândia e o projeto continua em outros bairros. Esses equipamentos são 100% fabricados no Brasil, gerando emprego e renda e contribuindo para a inserção do país na indústria 4.0, confirmando o compromisso da Enel de impulsionar as redes do futuro: mais digitalizadas, eficientes, sustentáveis e preparadas para a transição energética em curso.

“ Com os medidores inteligentes, promovemos a digitalização de ponta a ponta em toda a cadeia do setor elétrico, permitindo que os consumidores gerenciem melhor seu consumo de eletricidade, além da possibilidade de terem acesso a novos serviços”, explica Vincenzo.

Proximidade com o cliente

Além da modernização contínua das redes elétricas, a distribuidora vem investindo também na modernização e em novos canais digitais de relacionamento com o cliente, para trazer ainda mais comodidade e agilidade no relacionamento com os seus consumidores. A distribuidora oferece uma ampla gama de canais de atendimento:

Compromisso com um presente mais sustentável

Investir nas pessoas e num futuro mais sustentável é um compromisso da Enel. Desde 2019, a empresa se envolveu em 52 obras de eficiência energética com investimento total de R$ 42 milhões, por meio de Chamada Pública de Projetos, viabilizada pela Aneel, que beneficia clientes de diferentes setores da sociedade, de órgãos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos. As obras incluem a modernização de sistemas de aquecimento e refrigeração, substituição de lâmpadas por modelos em LED, instalação de placas solares fotovoltaicas, entre outras melhorias.

Ainda neste período dos últimos quatro anos, a companhia realizou a troca de cerca de 25,4 mil geladeiras antigas por modelos novos e mais econômicos, além de beneficiar a população com a substituição de mais de 1,5 milhão de lâmpadas comuns por modelos LED, que são mais eficientes e economizam até 80% de energia. Com o programa Ecoenel, nos últimos quatro anos foram beneficiados mais de 46 mil clientes com bônus de mais de R$ 2,3 milhões nas contas de energia, por meio da troca de resíduos recicláveis, incentivando o hábito da reciclagem e a consciência ambiental, que impactam positivamente toda a sociedade. Ao todo, foram arrecadados no período mais de 6 mil toneladas de materiais recicláveis nos 21 ecopontos mantidos pela distribuidora.