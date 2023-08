Diadema atua para atrair investidores

Gabriel Rosalin

Especial para o Diário



22/08/2023 | 07:00



Diadema planeja inaugurar nos próximos dias um espaço para simplificar a vida dos empreendedores. O novo Secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Marcelo Strama, que tomou posse ontem, afirmou que a sede contará com um posto Sebrae e um escritório regional da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), em parceria com a ACE (Associação Comercial e Empresarial de Diadema).



Além disso, o local terá conexão com o Banco do Povo e com a iniciativa Emprega Diadema, com o objetivo de gerar mais postos de trabalho e facilitar o acesso ao crédito. “Estamos falando desde o empreendedor popular até grandes empresas”, relatou Strama.



De acordo com o secretário, uma sala do empreendedor também está no planejamento da Prefeitura. “Muitas vezes, a população acaba esbarrando em algumas dificuldades. Dentro deste novo ambiente, estarão todos os serviços para facilitar e desburocratizar o investimento em Diadema”, afirmou.



Em julho deste ano, 436 novos CMCs (Cadastros Municipais dos Contribuinte) foram emitidos por Diadema. Entre janeiro e julho deste ano, foram cerca de 3.000 empresas abertas na cidade. No período de 12 meses de 2022, Diadema listou cerca de 5.185 CMCs. Para Strama, esses números já indicam que a cidade caminha no rumo certo para uma grande evolução econômica.



Ele confirma também o desejo de apresentar Diadema para investidores externos, visto que já tem agenda marcada na ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



O secretário quer apresentar até outubro um grande plano de aceleração para os próximos quatro anos. “Creio que será o maior compilado de investimentos que Diadema já teve”, completou.

POLO DOS COSMÉTICOS

O polo de cosméticos é uma área de grande importância para o desenvolvimento econômico de Diadema. O município tornou-se tão reconhecido por este setor que ganhou a alcunha de ‘Cidade da Beleza’.



De acordo com a Prefeitura, o polo emprega quase 3.200 pessoas. Ao todo, a cidade possui 33 indústrias ligadas a produção de cosméticos, além de 71 comércios e 200 empresas de serviços espalhados pelo município.



O secretário Marcelo Strama diz que planeja fechar um termo de adesão, afim de trazer um Centro de Inovação Tecnológica para o setor. “Conta com coworking, sala de reunião, auditórios e laboratórios de um mesmo segmento da cidade. Como o APL (Arranjo Produtivo Local) é do setor cosmético, de pronto vejo como possível ter laboratórios para atender esse polo”, finalizou.