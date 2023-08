PM detém dois por roubo de veículo com simulacro de arma de fogo em S.Caetano

Da Redação



21/08/2023 | 13:40



A Polícia Militar deteve dois homens (23 e 25 anos), na tarde do sábado (19/8), no Bairro Nova Gerty, após a PM receber alerta do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Caetano. Os dois deram entrada na cidade usando a mesma motocicleta utilizada no roubo de um Fiat Fiorino, há algumas semanas, e que estava devidamente cadastrada no sistema operacional.

Após receber o alerta do CGE, a equipe da PM que estava mais próxima do local chegou em minutos e encontrou os rapazes na moto (placa adulterada), que tentaram fugir. Após um breve acompanhamento dos policiais, a moto colidiu-se com um veículo Citroen. Em revista pessoal dos dois rapazes, nada de ilícito foi encontrado, porém, a um metro de onde estavam caídos, na calçada, a equipe localizou parte de um simulacro de arma de fogo (revólver), sem o cano. Ambos os rapazes foram levados à UPA de São Caetano.

Em busca minuciosa, os policiais encontraram a outra parte da arma sob as vestes de um dos rapazes. Os fatos foram levados à Delegacia Sede, por prisão em flagrante.

“O CGE é um equipamento que tem auxiliado muito as Forças de Segurança, de forma espetacular. Nesta ocorrência, por exemplo, os rapazes cometeram o crime há algum tempo e voltaram à cidade, acreditando que não seriam identificados. Ao ingressarem no município, logo foram vistos pelo sistema de inteligência do CGE, que, de imediato, acionou as Forças Policiais”, explicou o secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva. “Esse trabalho integrado tem diminuído significativamente os índices criminais na cidade. Quem cometer crime aqui em São Caetano vai ser preso. Eles podem esquecer do crime cometido, mas nós não esquecemos”, finalizou Lourival.