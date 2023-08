Sandy revela o que Xororó fazia com fortuna que ela ganhou com Junior Lima

19/08/2023 | 13:11



Muito tem se falado sobre a gestão de dinheiro gerado pelo trabalho de crianças desde Larissa Manoela decidiu expor a situação que está vivendo com os pais. E é claro que não dá para falar sobre o assunto e não se lembrar da dupla de cantores mais famosa entre os pequenos nos anos 90, a Sandy & Junior.

Em um bate-papo no podcast Novabrasil, Sandy relembrou a época em que ainda fazia inúmeras turnês ao lado do irmão e revelou como o pai, Xororó lidava com todo o dinheiro que era ganho na época:

- Mais para o final da adolescência, comecei a entender melhor. Meu pai já tinha a carreira dele, o lugar dele, o sucesso e o dinheiro dele. Ele não precisava do nosso dinheiro e tudo o que a gente ganhou ao longo da vida sempre foi nosso. Ele já cuidava e administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro. Ele não gastava nosso dinheiro com nada, nem para nós mesmos. Ele ainda sustentava a gente, ele ainda pagava tudo, ele pagava as viagens.

Na sequência, a cantora contou que, no final da adolescência, ela e o irmão passaram a ajudar com alguns gastos da família. Usando todo o patrimônio acumulado, eles decidiram contribuir com a construção de uma casa:

- Construímos uma casa onde uma parte dela foi paga por mim e pelo meu irmão. Quando já estávamos com a carreira estabelecida, um pezinho de meia, a gente começou a dar pequenas contribuições nas coisas que a gente usava também. Nunca para ele e para a minha mãe.