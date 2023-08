Utinga presente. Conheçam Baby Pignatari. Colecionem figurinhas. E adentrem o Palácio de Mármore.

Ademir Medici

Celebrando 1.004 páginas publicadas desde o nº 1, “O Ginasiano Utinguense” deste mês vem repleto de bossa, a começar pela nova denominação.

Dedicado aos veteranos da Escola Amaral Wagner, o jornal on-line, distribuição gratuita, vai além, alcançando novos públicos.

A capa, por exemplo, é um chamariz perfeito para universitários de São Caetano – a USCS – empenhados justamente em estudar e historiar o que foi o “Palácio de Mármore”, expressão nascida na coluna social do “News Seller”, criação da jornalista Claudete Guidugli Reinhart.

“Era sonho de todo estudante adentrar esse amplo salão, intitulado Palácio de Mármore”, do extinto Moinho São Jorge”, escreve o editor Dilson de Oliveira Nunes.

E acrescenta: “Experiência estonteante, que hoje lamentamos não se repetir mais”.

A foto da capa, de uma das entradas da pista de dança do Moinho São Jorge, leva a assinatura de Regina Celi Fedri.

UTINGA – Duas das várias atrações deste mês de “O Ginasiano Utinguense”:

1 – Quem foi “Baby” Pignatari, dono de várias empresas, inclusive da Laminação Nacional de Metais.

2 – A página de um álbum de figurinhas da década de 1950 com o time de futebol da Swift, fundado em 9 de março de 1949.

ELEGÂNCIA. Entrada do também chamado Jardim de Inverno do Moinho São Jorge, em plena Avenida dos Estados, em noite de gala: no QR-Code, toda a edição de agosto de O Ginasiano Utinguense

NAS ONDAS DO RÁDIO

Texto: Milton Parron

Hélio Ribeiro.

Cauby Peixoto.

Rádio saudade!

Duas das grandes estrelas do rádio e do disco, para muitos críticos as maiores em suas respectivas áreas de atuação, foram escolhidas a dedo pela produção do programa Memória que irá ao ar neste final de semana.

De um lado o apresentador e diretor de broadcasting Hélio Ribeiro e de outro o excepcional intérprete Cauby Peixoto.

Serão reprisados trechos selecionados do programa “O Poder da Mensagem”, que Hélio apresentou na Bandeirantes.

Cauby Peixoto revelará episódios curiosos de sua carreira:

O começo em São Paulo, mesmo sendo carioca.

Menor de idade, cantava escondido por detrás de uma pilastra para não ser flagrado pelos agentes do Juizado de Menores.

Os desmaios das fãs, suas roupas rasgadas pelos admiradores: fatos reais ou encenações promocionais? Ouvindo o “Memória” vocês se surpreenderão.

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Aplicativo Bandplay. Hélio Ribeiro e Cauby Peixoto. Produção e apresentação: Milton Parron. Na virada deste sábado para domingo; e às 7h do domingo.

Arquivo de Memórias Musicais

O jornalista Vander Júnior revive telenovelas que tiveram como tema músicas do rei Roberto.

Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Produção e apresentação, Marquitho Rioto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 19 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8469

INDÚSTRIA PIONEIRA – Começa amanhã (20-8-1993) a 37ª Feira de Móveis de São Bernardo no Pavilhão Vera Cruz.

RIO GRANDE DA SERRA – A Drogaria Santa Tereza ganhava novo prédio no Centro da cidade, três vezes maior que a loja anterior.

ADEUS – A morte de Cassiano Gabus Mendes, 66 anos, em São Paulo: autor de novelas consagradas no rádio e TV.

EM 19 DE AGOSTO DE...

1953 – Sindicatos dos trabalhadores e Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) preparavam memorial questionando o racionamento da energia elétrica em Santo André: rigoroso em algumas ruas, complacente em outras.

Fonte: Folha do Povo, coleção do Centro de Memória de São Bernardo.

1973 – Diário publicava entrevista com Bortolo Basso. Em pauta, o surgimento da indústria de móveis em São Bernardo. A primeira fábrica foi montada por Giovani Maria Basso (o João Basso), pai de Bortolo.

HOJE

Dia Mundial Humanitário

Dia Mundial da Fotografia

Dia Nacional do Artista de Teatro

Dia Nacional do Historiador. Instituído em homenagem à data do nascimento de Joaquim Nabuco, escritor e diplomata pernambucano.

Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

São João Eudes

19 de agosto

Francês (1601 - 1680). Sacerdote e missionário. Fundou a Congregação de Jesus e Maria e a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor "Irmãs do Bom Pastor"

