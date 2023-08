S.Caetano terá Zizi Possi para show de encerramento da Festa Italiana

Raphael Rocha



17/08/2023 | 20:29



A 30ª Festa Italiana de São Caetano terá como grande atração de encerramento a cantora e compositora Zizi Possi. O show acontecerá no domingo, dia 27 de agosto, no palco do Parque Municipal Província de Treviso (Praça Comendador Ermelino Matarazzo, 83 - Fundação). A entrada é gratuita.



Neste fim de semana, a festa continua com muitas atrações musicais e comidas típicas da Bota. No sábado (19), o evento acontece das 18h às 23h e, no domingo (20), das 18h às 22h. Os shows ficam por conta de Fred Rovella, Famiglia Braciola e companhia, além das apresentações especiais, como Ivan Luigi Banda Show e Tony Angeli, no sábado; e, no dia seguinte, Banda Via Roma e Ricardo Bombarda.



As barracas seguem montadas nas ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, no Bairro Fundação. Já os shows culturais e as praças de alimentação continuam ao lado, no parque.

ZIZI POSSI

Sempre elogiada e reconhecida por seu timbre único, afinação, interpretação, técnica e musicalidade excelentes, Zizi Possi nunca se restringiu a um gênero musical, e apresenta uma extensa gama de ritmos e gêneros musicais que, na sua voz, alcançaram notoriedade, como o caso de algumas músicas italianas, como Per Amore e Lo Che Amo Solo Te.



Com uma voz inconfundível, Zizi, que já era consagrada como uma das maiores cantoras do país, lançou os Cds ítalo napolitanos Per Amore, que rendeu à artista o maior sucesso da sua carreira e vários prêmios, inclusive o Prêmio Carrozzone, prestigiado prêmio da música napolitana, e Passione, que deu sequência ao Prêmio Sharp e pela APCA, de melhor cantora.