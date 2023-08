Santo André planeja enviar à Câmara novo Plano Diretor ainda em setembro

Lays Bento



16/08/2023 | 20:39



O novo Plano Diretor de Santo André será enviado para análise dos vereadores em setembro. A projeção foi feita pelo secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento da cidade, Acácio Miranda, que ontem participou da apresentação das novas diretrizes de construção do município para empresários durante palestra na Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).

A atividade inicialmente iria tratar sobre a expansão de corredores comerciais de Santo André, mas, naturalmente, o tema enveredou para o Plano Diretor - que estabelece regras de construção para um crescimento sustentável, organizado e saudável da cidade.

Acácio adiantou que o futuro Plano Diretor de Santo André não deve sofrer alterações drásticas na comparação com a atual versão, formatada em 2014. “Por agora não queremos nenhuma mudança radical no Plano Diretor, os 700% de crescimento anual nos lançamentos (imobiliários) apontam que estamos no caminho certo; se o projeto não estivesse tão bem desenhado, não seria atrativo investir”, contextualizou Acácio, com base no último levantamento do Secovi-SP (Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis) junto à ACIGABC (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC) divulgado no primeiro trimestre do ano.

O secretário pontuou que já ocorreram audiências públicas e, atualmente, o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) agiliza a etapa de análises das necessidades das iniciativas privada e pública - em especial avaliação sobre contrapartidas a partir da construção de novos imóveis.

DISCUSSÃO

Pelos empresários foi sugerida durante reunião a necessidade de um olhar especial sobre o impacto da expansão imobiliária diante dos desafios de mobilidade urbana, sobretudo na Vila Pires e Centro. O diretor de Planejamento Urbano da cidade, Diego Cabral, garantiu que já está em construção um novo Plano de Mobilidade para a cidade.

A proposta ainda não tem data anunciada para encaminhamento à Câmara, mas há uma diretriz: de alinhamento pioneiro regional do município com o aplicativo de navegação por GPS Waze, em fase de negociações com a Uber. A implantação de rodízio de veículos na região está descartada, por confirmação de Acácio.

Outro assunto trazido pelos empresários envolve a revitalização da Avenida dos Estados e a retomada do projeto do Eixo Tamanduatehy - a idealização, feita ainda na gestão de Celso Daniel (PT), teve seu último grande passo dado em 2006. “À época era moderno e hoje ainda segue importante. E, apesar da ideia do Eixo ser mantida, estamos em tratativa. O desenho é muito bom, mas está sendo revisitado”, diz.