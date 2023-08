Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, se pronuncia sobre vídeo polêmico de Maíra Cardi: - Muito cuidado com esse tipo de conteúdo

13/08/2023 | 11:11



Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, decidiu usar o seu espaço nas redes sociais para alertar os seus seguidores sobre um vídeo que viralizou na internet nos últimos dias. O conteúdo em questão se trata de uma publicação de Maíra Cardi, que associa a receita de um bolo de chocolate com graves doenças, como câncer e osteoporose.

O nutricionista compartilhou a publicação da coach e pediu para que as pessoas tomassem muito cuidado com este tipo de conteúdo.

Você sabe o que é TERRORISMO NUTRICIONAL? O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida.

E encerrou:

Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva. Você não precisa deixar de comer um bolo, uma pizza, um pão, etc para emagrecer ou ter saúde. Precisamos aprender a comer, a nos relacionar com a comida e com o nosso corpo.

No final do vídeo ele ainda deixou claro que precisamos combater o radicalismo.