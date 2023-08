Rayanne Morais abre álbum de fotos de casamento com Victor Pecoraro: Oficialmente Sr. & Sra. Morais Pecoraro

13/08/2023 | 10:10



Rayanne Morais decidiu abrir o álbum de fotos do seu casamento com Victor Pecoraro. O casal oficializou a união na última quinta-feira, dia 10, na zona sul do Rio de Janeiro, em uma cerimônia super luxuosa.

Oficialmente Sr. & Sra. Morais Pecoraro. Agora somos Rayanne Morais Pecoraro e Victor Morais Pecoraro. 1 Coríntios 13: 4-7 O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

Grata e feliz pela ocasião, Rayanne novamente agradeceu a Deus:

Te agradecemos e te louvamos por tudo que fez é tens feito nas nossas vidas Senhor. Obrigada por todo amor e carinho em fazer o nosso momento ser tão especial para nós.

Em outra publicação, Rayanne postou inúmeras fotos e novamente não escondeu a emoção e alegria:

Cada dia é um presente rico e precioso de Deus, com a nova graça e novas oportunidades. Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118: 24.O dia que nós tornamos um só, uma só carne em Cristo.

Vale pontuar que o casório aconteceu um ano após a polêmica separação do ator com Renata Müller. Na época, a ex-mulher do ator se pronunciou e deu detalhes de como descobriu a traição. Pecoraro também se manifestou e assumiu que errou.