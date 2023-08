Todas as faces de um gênio

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



13/08/2023 | 07:00



Como a maioria das crianças de sua idade, Lorenzo do Prado Oliveira, 11 anos, gosta de ir ao cinema e encontrar os amigos e jogar videogame. Hoje, entretanto, ele terá um domingo que foge da rotina, vai disputar a semifinal do quadro Pequenos Gênios no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

Integante da equipe Tridimensionais, que conta ainda com os colegas Orlando e Felipe, Lorenzo busca um lugar na na finalíssima. E, para isso, terá de mostrar habilidades na provas, que vão desde a realização de uma série de operações matemáticas (de cabeça!) até soletrar palavras de trás para frente.

Corintiano e fã do sertanejo Leonardo – três vezes subiu ao palco para cantar com o ídolo –, o garoto começou a ler placas de carro quando tinha 1 ano e 7 meses e aos 3 anos já estava alfabetizado.

No palco da TV, quando sua equipe derrotou os Pequenos Notáveis, Lorenzo chamou atenção do apresentador Luciano Hulk pela velocidade e exatidão que apresentou na prova Triturador de Números. “Não fico nervoso não. Desde os 2 anos que faço contas de cabeça. Sempre fui bom nas contas matemáticas, mas faço também Soroban (instrumento japonês para cálculo), que me ajudou a ficar mais rápido ainda”, afirma o garoto.

Filho único e cursando o 7º ano, Lorenzo tem uma agenda puxada. “Estudo de segunda a sexta-feira e faço várias atividades no período da tarde, como curso de inglês, altas habilidades, cultura maker, aprofundamento de matemática, astronomia. E, fora da escola, também faço Soroban e aula de piano”. relata.

Lorenzo é facinado por adquirir conhecimentos. Tanto que não consegue definir a matéria que mais gosta. “Adoro matemática, mas também gosto de história, geografia, ciências... Ah acho que gosto de tudo”, sintetiza.

Questionado sobre qual seria o seu maior desafio, ele deu uma aula com a resposta. “No momento, o maior desafio é que eu e meu time consigamos ser campeões dos Pequenos Gênios (risos). Mas o maior desafio que enfrento no meu dia a dia é as pessoas entenderem que posso ser superdotado, mas sou como qualquer criança e também tenho minhas dificuldades. Sou uma criança como as outras”, afirma com sabedoria.