Caio França aposta na volta do protagonismo do PSB

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/08/2023 | 07:00



O deputado estadual Caio França aposta na recomposição de forças da legenda no Grande ABC com a reconfiguração de potências políticas em nível federal – a sigla está com a vice-presidência da República, com Geraldo Alckmin. A legenda se prepara para ter três candidaturas próprias às prefeituras e, na palavra do parlamentar, também está na briga por indicação de vice em municípios onde composições já foram costuradas.

Em visita ao Diário, Caio salientou as pré-candidaturas próprias do vereador Eduardo Leite (Santo André), do deputado federal Marcelo Lima (São Bernardo) e do ex-prefeiturável Akira Auriani (Rio Grande da Serra) como estratégicas para o partido, e disse que a agremiação vai caminhar ao lado do indicado do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e terá Amigão D’Orto (PSB) como vice da candidatura própria de Gabriel Roncon (Cidadania) em Ribeirão Pires.

“Queremos apresentar bons candidatos a prefeito, à vereança, que tenham identificação com as pautas do partido, que saibam em qual partido estão filiados. Estamos bem empolgados, mas ao mesmo tempo com os pés no chão, sem fazer uma disputa alucinada com os partidos”, sinalizou.

O PSB chegou a ser uma potência eleitoral do Grande ABC, com prefeitos – William Dib, em São Bernardo, Gilson Menezes, em Diadema, e Atila Jacomussi, em Mauá –, mas nas últimas eleições perdeu um pouco o terreno. Na visão de Caio, além de Alckmin e seu pai, o ex-governador Márcio França (hoje ministro de Portos e Aeroportos), terem posições destacadas no governo federal, a potencial candidatura da deputada federal Tabata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo pode ser fator que impulsione os nomes socialistas do Grande ABC.

A respeito da postura do PSB na Assembleia Legislativa, Caio disse que o PSB prega independência na Casa, votando a favor de projetos relevantes e criticando propostas que considere retrocesso. Ele avaliou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vive uma dicotomia política, entre aflorar o lado gestor, que ele pregou na campanha, e atender os pedidos da claque bolsonarista que o apoiou. “Eu espero que ele possa ter a consciência falando mais alto do que essa galera extremista para administrar São Paulo.”

CANNABIS

O deputado Caio França (PSB) diz esperar pela regulamentação, por parte da Secretaria do Estado da Saúde, da distribuição de remédios à base de canabidiol pelo SUS (Sistema Único de Saúde) na rede estadual. Projeto de sua autoria foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no começo do ano.

“A lei dizia 90 dias para regulamentação, já estamos em 120 dias e até o momento não foi publicado ainda. Eu falei com o pessoal da Secretaria da Saúde há duas semanas, tive o retorno de que o texto estava na procuradoria da Pasta. Acredito que, em breve, a regulamentação saia”, discorreu.

O socialista disse que também trabalha na frente de ampliar as patologias atendidas pelos remédios à base de cannabis. “É importante esclarecer que são medicamentos que já são autorizados pela Anvisa, mas que são absolutamente caros para a maior parte da população brasileira. Então, pessoas que sofrem com epilepsia, síndromes raras, autistas, enfim, idosos com Parkinson, Alzheimer já estão usando esses medicamentos, só que eles são muito elitizados pela atual conjuntura”, declarou o parlamentar.