Marcos Frota relembra morte da primeira esposa: Transformei a tristeza no desafio de ser a mãe dos meus filhos

12/08/2023 | 12:11



Marcos Frota participou do programa É De Casa, neste sábado, dia 12. Na véspera do Dia dos Pais, o ator relembrou a morte de sua primeira esposa, Cibele Ferreira, em 1993, após um acidente de carro.

Emocionado, Marcos revelou que transformou a dor que estava sentindo no desafio de criar os seus três filhos:

- O Paulo Goulart, que fazia o seu Donato na novela Mulheres de Areia, me disse: Marcos, agora você ganhou a oportunidade de ser a mãe dos seus filhos. Nesse momento, a chave virou. E eu transformei aquela tristeza imensa no desafio de ser a mãe dos meus filhos. O ator ficou viúvo aos 37 anos de idade.

Ainda, durante a participação, ele foi homenageado por todos os herdeiros.

- Nós somos o time de 81 do Flamengo, e você é o Zico. No sentido de ser um ídolo dentro do time. Obrigado por ser esse pai que você é para gente, disse Davi, único herdeiro do casamento do ator com a atriz Carolina Dieckmann.

A primogênita Amaralina falou:

- Eu só tenho a agradecer por tudo que fez pela gente. Você é um ser humano maravilhoso, um parceiro, um pai. Eu te amo muito. Obrigada por tudo.

- Você é uma pessoa muito inspiradora para mim, e sempre que a gente está junto são momentos especiais, declarou Tainã.

- Te amo muito. Te amo tanto que nem cabe no meu coração, encerrou Apoena.