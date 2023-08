Leandro segue trajetória do pai com eleição no Sintetra

João Tollotti

Especial para o Diário



12/08/2023 | 09:00



A Chapa Um, liderada por Leandro Mendes, ganhou a eleição no Sintetra (Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários e Anexos do Grande ABC). O resultado foi divulgado na noite de ontem. O grupo vencedor recebeu 97% dos 3.085 votos válidos. O mandato se inicia em abril de 2024.

Há três anos à frente da entidade, desde que seu pai, Francisco Mendes, o Chicão, deixou o posto para disputar, e ganhar, a Prefeitura de Sandovalina, no Interior do Estado, Leandro Mendes permanecerá por mais cinco anos no cargo – Chicão morreu no ano passado, de infarto.

O presidente do Sintetra demonstrou interesse em buscar mudanças e ampliar o relacionamento com os empresários do setor de transporte para facilitar as relações. Segundo ele, o principal objetivo é a melhora dos salários, com a criação de um piso único para a categoria nas sete cidades.

Apesar da continuidade de Leandro Mendes à frente do Sintetra, haverá uma série de mudanças na diretoria com o início do novo mandato. Foram alterados 14 dos 35 integrantes do primeiro escalão.

Após a consolidação do pleito, o presidente, recém-eleito, detalhou como foram os três últimos anos à frente do Sintetra. “Neste período ocorreu a pandemia, mas, apesar dessa época difícil, seguimos trabalhando. Fomos o primeiro sindicato de São Paulo a conseguir a vacina (contra a Covid-19), também conseguimos doações de cestas básicas e, o mais importante, conseguimos reajustes salariais que foram os maiores do Estado, neste período”, concluiu Leandro.

Compareceram à sede do sindicato, em Santo André, para acompanhar a apuração, o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT) e representantes da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

JUSTIÇA

Apesar do anúncio do vencedor, a eleição do Sintetra segue sub judice, por conta da acusação levantada por um trabalhador da categoria, Claudio Eduardo Soares, de que o processo eleitoral não havia respeitado os trâmites previstos no estatuto do sindicato – versão que a diretoria contesta.

O Sintetra argumenta que edital estabelecendo as regras do pleto foi publicado na edição de 9 de julho do jornal O Estado de S.Paulo.

A Justiça negou o pedido de Soares para cancelar o período de votação, iniciado na quarta-feira, mas pediu explicações para o sindicato. A vitória de Leandro Mendes só será validada se o tribunal não encontrar irregularidades no processo.