Quase 20 anos depois do fim de Friends, Jennifer Aniston revela crush em parceiro de cena

11/08/2023 | 17:10



Jennifer Aniston fez uma revelação bombástica na última quinta-feira, dia 10, durante sua participação no podcast americano Live With Kelly and Mark. Em um bate papo descontraído, a atriz, sem papas na língua, afirmou que tinha sentimentos por David Schwimmer, seu par romântico na famosa série Friends.

Um dos apresentadores, ao afirmar que os dois tinham química, teve uma resposta direta de Aniston:

- Nós tínhamos um crush e deixávamos acontecer na televisão.

Ao ser perguntada sobre o primeiro beijo entre os personagens Rachel e Ross, interpretados respectivamente por Jennifer e David, a loira fez questão de ressaltar que a experiência foi bem agradável.

- Foi bem agradável, na verdade. Nós apenas canalizamos todo o nosso amor e a nossa adoração recíproca no Ross e na Rachel.