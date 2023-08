Comitiva de ministérios desembarca em Diadema amanhã e ocupa Câmara

Wilson Moço



11/08/2023 | 07:00



A Câmara de Diadema recebe amanhã, das 9h às 15h, comitiva do governo federal que terá o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e representantes de outros dez ministérios para encontro com prefeitos, vereadores, secretários municipais, integrantes de entidades da sociedade civil, de movimentos de moradia, do terceiro setor e população em geral.



O encontro, organizado pelo gabinete do vereador e ex-presidente da Casa, Josa Queiroz (PT), tem como objetivo apresentar e detalhar programas e linhas de crédito da União, além de explicar como devem ser desenvolvidos os projetos para que os interessados possam ter mais chances de sucesso no acesso aos recursos.



O parlamentar disse que envolveu toda sua equipe na organização do evento, que “exigiu trabalho intenso durante cerca de 90 dias”, dos quais 30 foram destinados praticamente à discussão das agendas de cada representante dos ministérios envolvidos. Mas aponta que, no fim, valeu a pena o esforço. “Até nós estamos surpresos com o número (de ministérios presentes), mas acho que demonstra muito a disposição do governo federal de estar debatendo com os municípios, com a sociedade civil, o que não acontecia no governo anterior”, comentou Josa.



O petista disse que foram encaminhados convites a todas as Câmaras e prefeituras do Grande ABC, e que o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal, Mário Reali, tem atuado junto aos prefeitos para que participem da atividade. Das sete cidades, apenas São Bernardo e São Caetano não tinham confirmado presença dos prefeitos (respectivamente, Orlando Morando e José Auricchio Júnior) até ontem, nem de secretários municipais.



“Quem não nos confirmou nada até agora foi São Bernardo e São Caetano, justamente as duas cidades que deixaram o Consórcio. Ou seja, os prefeitos não estão mesmo preocupados com a regionalidade. Mas esperamos que também participem, porque é uma oportunidade muito importante de dialogar com o governo federal, inclusive para fortalecer a região, a regionalidade”.



Conforme a dinâmica do encontro, cada representante de ministério terá 30 minutos para fazer sua explanação, mas não haverá espaço para perguntas para evitar que a atividade se torne cansativa ou extrapole o horário combinado. Segundo Josa Queiroz, a organização optou por adotar uma sala de apoio, onde cada interessado poderá buscar as informações que desejar de cada área.



“Foi a forma que encontramos para facilitar o diálogo das prefeituras e entidades com o governo federal, sem qualquer distinção em relação a siglas ou relação política. É uma atividade institucional, e estamos servindo de correia de transmissão entre o governo e aqueles que têm interesse em programas e recursos da União”, disse.