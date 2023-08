Mauá recebe reconhecimento pelo progresso na coleta e tratamento de esgoto

Da Redação



Mauá mostra melhora na coleta e tratamento de esgoto e será uma vez mais homenageada pelo Instituto Trata Brasil nesta quarta-feira (09/08). O evento ocorrerá na sede da FGV (Fundação Getúlio Vargas), na capital paulista. Dessa vez, Mauá foi escolhida para ser agraciada com o troféu na categoria "Municípios do Ranking do Trata Brasil com Melhores Evoluções no Tratamento de Esgoto". Além disso, participará de um painel técnico onde debaterá as soluções que levaram a essa conquista, ao lado de outros municípios vencedores nessa categoria.

Mauá ostenta atualmente os mais altos índices da Região Metropolitana de São Paulo: 93% de coleta de esgoto e 89% de tratamento. É notável ressaltar que, em novembro de 2022, Mauá foi uma das cidades distinguidas por seus avanços nos serviços de esgotamento sanitário na sexta edição do prêmio. Tal reconhecimento busca prestigiar aqueles que demonstram evolução nos indicadores de saneamento e motivar outras regiões a enfocar seus esforços na universalização dos serviços essenciais.

Os avanços nos indicadores de saneamento em Mauá datam de 2003, quando os serviços de esgoto na cidade foram concedidos. O montante de investimentos ultrapassou os R$ 260 milhões, visando a implementação e expansão do sistema. Essa iniciativa possibilitou a criação de seis estações elevatórias e a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto, que entrou em operação em 2015, além da extensão da rede em mais de 615 quilômetros, incluindo interligações das redes coletoras em todas as sub-bacias que percorrem os principais córregos do município.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Mauá tem uma capacidade para tratar mais de 50 milhões de litros de esgoto diariamente, equivalente a cerca de 24 piscinas olímpicas. Este notável progresso é um testemunho do comprometimento de Mauá com o bem-estar de seus habitantes e a preservação do meio ambiente.