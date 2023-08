Marcelo busca região unida para destravar plano metropolitano de SP

Raphael Rocha



09/08/2023 | 07:00



Presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) busca união completa do Grande ABC para utilizar a reunião agendada para segunda-feira com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, para destravar o PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado), proposta que prevê avanço em conjunto da Região Metropolitana do Estado de São Paulo.



O encontro, provocado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, está marcado para as 15h de segunda-feira, na sede do Executivo paulista – os cinco consórcios intermunicipais que representam outras regiões administrativas da Grande São Paulo estarão presentes.



Marcelo chamou todos os prefeitos consorciados e também estendeu o convite aos prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), municípios que decidiram se desfiliar da entidade regional.



“O PDUI é um programa essencial para o desenvolvimento da Região Metropolitana e que há muito tempo tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É importante termos todos os municípios do Grande ABC nesse tipo de reunião, para mostrar a união da região em prol de melhorias para as nossas cidades”, comentou Marcelo.



O PDUI é um instrumento de planejamento e gestão metropolitana e regional criado em 2015 pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/15), que reúne as principais necessidades e objetivos de uma região. Desde então, o governo do Estado tenta destravar o planejamento para São Paulo, com avanços tímidos.



“Temos muitas demandas e precisamos aproveitar o momento para levar ao governo do Estado as necessidades da nossa região. Também aproveitar que o Estado debate o PPA (Plano Plurianual), que determina objetivos e investimentos para os próximos quatro anos, para levar adiante as nossas propostas”, adicionou Marcelo.

PPA ESTADUAL

Na semana passada, o Diário mostrou que o Consórcio Intermunicipal já estruturou as propostas que levará ao PPA – são oito eixos, com destaque para a área da saúde, com pedido de aporte de recursos para auxiliar equipamentos dos municípios, além dos hospitais estaduais Mário Covas (Santo André) e Serraria (Diadema).



Além da saúde, o Consórcio Intermunicipal apresentou sugestões nas áreas da habitação, gestão de riscos, saneamento e drenagem, meio ambiente e resíduos sólidos, política para as mulheres, governança metropolitana – inclui fortalecer os consórcios públicos – e mobilidade urbana.



Segundo o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali, há necessidade de o governo Estado ajudar os municípios com o repasse de recursos porque a capacidade de atendimento e oferta de leitos dos hospitais estaduais instalados na região não dá conta de atender à demanda de uma população de cerca de 2,8 milhões de habitantes das sete cidades e de outros municípios.