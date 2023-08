Mãe e filhote de bicho-preguiça são resgatados após queda no Parque do Pedroso

Da Redação



08/08/2023 | 18:28



Um episódio de resgate de vida selvagem tomou conta do cenário do Parque Natural do Pedroso, em Santo André, na última sexta-feira (4). Uma mãe bicho-preguiça e sua cria enfrentaram uma queda abrupta de uma árvore, desencadeando uma operação de resgate coordenada pelos funcionários do Departamento de Gestão Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

O incidente foi desencadeado pelo rompimento de um galho da árvore que abrigava os animais. A mãe, pertencente à espécie Bradypus variegatus, foi momentaneamente desacordada pelo impacto. Os membros da equipe do Parque acionaram o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente para dar assistência.

Enquanto o filhote, protegido pela mãe, emergiu ileso do incidente, a preguiça adulta demonstrou dificuldades nos movimentos, apesar de sua natureza notoriamente lenta. Essa situação resultou na decisão de transportar o animal para o Zoo do Parque Estoril, em São Bernardo. Lá, a preguiça passou por uma série de exames minuciosos e foi submetida a uma observação atenta que se estendeu por três dias.

Após confirmar a saúde plena de ambos, mãe e filhote receberam sua liberdade de volta no habitat natural.

As preguiças, conhecidas por seu ritmo sereno e movimentos graciosos, são mamíferos arborícolas, habilidosos em viver nas copas das árvores. A gestação de uma fêmea de preguiça se estende por um período de quatro a seis meses. Durante aproximadamente meio ano, mãe e filhote permanecem unidos, com o filhote se refugiando entre os pelos da progenitora.

Para sinalizar resgates de animais silvestres, os cidadãos de Santo André podem empregar os canais oficiais da Prefeitura, tais como o número fixo 4433-1958, a linha gratuita 0800 0191944 ou o aplicativo Colab. Estas plataformas são uma via crucial para garantir que a vida selvagem receba o auxílio necessário em momentos delicados.