MC Marcinho mantém estabilidade no quadro de saúde, mas continua respirando com ajuda de aparelhos

08/08/2023 | 16:11



Como você vem acompanhando, MC Marcinho segue internado no Hospital Copa D?Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após sofrer com a cardiopatia, doença que afeta o coração e os vasos sanguíneos. Logo em seguida, o artista passou por uma cirurgia para receber um coração artificial.

E durante a tarde desta terça-feira, dia 8, a equipe de MC Marcinho junto com a assessoria do hospital onde ele está internado fizeram questão de divulgar um novo boletim médico para dar atualizações sobre o estado de saúde do cantor.

No novo boletim, os médicos apontaram que ele segue sim internado necessitando de cuidados intensivos e que ele está respirando com a ajuda de aparelhos. Vale citar que a internação do artista aconteceu em 26 de junho e segue até hoje entre altos e baixos.

O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D?Or desde o dia 27/06/23, mantém estabilidade clínica, ainda necessitando de cuidados intensivos e respirando com ajuda deaparelhos.