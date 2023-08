14º Festival do Chocolate de Ribeirão reúne milhares de pessoas com programação infantil

Da Redação



07/08/2023 | 10:35



O segundo fim de semana do 14º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires foi marcado por um espetáculo de entretenimento que reuniu cerca de 72 mil pessoas no Complexo Ayrton Senna, no coração da Estância. Com a participação de artistas como Demônios da Garoa, Ana Cañas, Paula Lima, o show infantil Bob Zoom e a energia contagiante do forró do Falamansa, o evento não apenas cativou o público com boa música, mas também despertou a solidariedade, mobilizando a doação de toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires.

O vocalista do Falamansa, Ricardo Cruz, também conhecido como Tato, expressou sua ligação com Ribeirão Pires e a importância da festa para a cidade: "Ribeirão Pires faz parte da nossa história, do nosso vínculo com a cidade. Hoje estou aqui com a família. É uma festa em que conseguimos unir o trabalho e o prazer em estar aqui. Daqui a pouco teremos que locar uma casa aqui. [Risos] Só temos que agradecer e retribuir."

A atmosfera familiar e a atração de um evento repleto de opções para todas as idades ficaram evidentes na história de Estela Rodrigues Ferraz, moradora de Rio Grande da Serra, que não via a hora do festival retornar para trazer a seu filho Lucca Gabriel, de 2 anos. A interrupção causada pela pandemia quebrou o ciclo de participação de Estela, mas a programação repleta de atrações infantis lhe trouxe de volta. Ela comentou sobre a diversão que seu filho teve: "A pandemia quebrou um ciclo porque eu vinha em todas as edições. Fiquei muito feliz quando vi a programação com atrações infantis para o Lucca. Ele se divertiu pra caramba, dançou muito. Certeza de que estaremos aqui domingo que vem."

Além dos destaques musicais, as crianças tiveram uma programação diversificada, com o Show do Bob Zoom no palco Família, onde puderam se divertir com a trupe do Chocolate e o Grupo "A Banda Toca". O grupo experimental de dança da EMARP também trouxe alegria ao evento, juntamente com a parada do chocolate apresentada pela Banda Lira de Mauá e a intervenção circense Elo Encantado. O grupo Resenha das Crianças encantou o público com sua música, uma experiência especialmente significativa para Caio, de 15 anos, que superou limitações físicas e encontrou na música uma forma de expressão.

Um espetáculo aéreo proporcionado pela equipe Paramotor de Ribeirão Pires adicionou emoção à tarde. Quatro pilotos decolaram do Pico dos Esportes Radicais e surpreenderam o público sobrevoando o Complexo Ayrton Senna, distribuindo doces e brindes para a alegria de todos.

O 14º Festival do Chocolate não apenas trouxe entretenimento, mas também fortaleceu os laços da comunidade, incentivou a participação e deixou um rastro de alegria e solidariedade. Com uma atmosfera festiva e diversificada, este evento continua a ser uma celebração memorável que transcende a música e a gastronomia.