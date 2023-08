Festa Italiana de São Caetano atrai 35 mil pessoas no 1º fim de semana

Da Redação



07/08/2023 | 10:32



No último fim de semana, a tradicional Festa Italiana trouxe um espetáculo de cultura, música e gastronomia para a cidade de São Caetano. Cerca de 35 mil entusiastas se reuniram no Bairro Fundação para celebrar a herança italiana em um evento que já se consagra como uma das maiores festas de rua do Brasil com essa temática.

O Bairro Fundação se transformou em um caldeirão de tradição e festividade, quando famílias de São Caetano e região se entregaram ao charme da 30ª edição da Festa Italiana. Este evento anual, que parece ganhar força a cada passagem do tempo, não é apenas um encontro festivo, mas sim uma tradição que ecoa o calor das confraternizações familiares. O prefeito José Auricchio Júnior, em um tom otimista, enfatizou a importância do evento como um elo entre a comunidade e a cultura italiana. A cerimônia de abertura no sábado testemunhou o brilho do coral composto por alunos da EMEF Senador Fláquer, que abrilhantou a ocasião.

Auricchio não esqueceu de mencionar o núcleo duro de trabalhadores - um exército de mil pessoas, composto por 300 voluntários e 700 colaboradores - que atuaram incansavelmente para tornar a festividade uma realidade. Ele fez questão de ressaltar que toda a receita gerada pela venda de comida e bebida se reverte para as 28 instituições assistenciais locais que comandaram as barracas - cada uma delas representando uma região distinta da Itália.

Figuras de destaque na política local e estadual não deixaram de expressar seu apreço e envolvimento com o evento. O deputado estadual Thiago Auricchio prestou homenagem às entidades participantes, chamando-as de verdadeiros protagonistas da celebração. A secretária estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativa, Marília Marton, também expressou o apoio do governo ao evento e enfatizou seu potencial de crescimento.

O evento reuniu pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, em uma harmoniosa celebração. André Soares, morador do Bairro Olímpico, com 39 anos, compartilhou seu entusiasmo, descrevendo a festa como uma progressão constante em termos de organização, diversão e, claro, opções culinárias. A ampla variedade de pratos salgados (140) e doces (73) atendia a todos os gostos, e o público desfrutava dessas iguarias nas ruas ou na praça de alimentação do Parque Província de Treviso, que se transformava em um santuário gastronômico.

A segurança dos participantes foi uma prioridade inegociável. A área do evento estava sob constante monitoramento por meio de câmeras de segurança e drones, garantindo tranquilidade aos frequentadores. Além disso, uma colaboração estratégica entre a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e o Conselho Tutelar assegurou uma experiência segura para todos, com 60 guardas e policiais por noite, além de 11 agentes de trânsito orientando o fluxo viário.

Para aqueles que não puderam aproveitar o primeiro fim de semana, uma excelente notícia: a Festa Italiana continuará a todo vapor em todos os sábados e domingos de agosto. A agitação se desenrolará no Parque Municipal Província de Treviso, com shows e a praça de alimentação, e nas ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, onde barracas repletas de delícias típicas aguardam os visitantes.

O presidente da Fundação Pró-Memória e líder da Comissão Organizadora do evento, Charly Farid Cury, expressou sua visão ambiciosa: "Juntos, faremos da Festa Italiana de São Caetano a maior do Brasil". Com esse espírito, a celebração promete continuar a enriquecer vidas e a fortalecer laços culturais por muitos anos vindouros.