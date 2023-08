Festa Italiana começa com shows e animação do público

Da Redação



05/08/2023 | 20:58



Começou ontem a 30ª Festa Italiana de São Caetano. Milhares de pessoas aproveitaram as comidas típicas do festejo que celebra a colônia italiana do município. São mais de 300 voluntários, 29 barracas que representam 28 instituições de caridade e expectativa de recorde de público por parte da Prefeitura.



A principal atração musical foi uma tradição do evento de São Caetano: o cantor Fred Rovella trouxe sua banda para reviver os clássicos da música italiana. O grupo Tenores da América fez uma participação especial. Mamma Bracciola também animou o público. Fred Rovella sobe ao palco neste domingo novamente, mas com a participação especial de Leone e Kar Violinos e Vozes. Mamma Bracciola também estará novamente.



As barracas gastronômicas estão montadas nas ruas Mariano Pamplona e 28 de Julho, no bairro Fundação. Já os shows culturais e a praça de alimentação ficarão bem ao lado, no Parque Municipal Província de Treviso. A entrada é gratuita.



As atividades começam sempre às 18h e vão até as 22h. A Festa Italiana prossegue por todos os fins de semana de agosto. Segundo a Prefeitura, 60 agentes de segurança (38 Guardas Civis Municipais, 17 Policiais Militares e cinco Policiais Civis) e 11 agentes da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) ficam responsáveis pela organização no trânsito local e da segurança nos arredores. da Redação