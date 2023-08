Sasha Meneghel surpreende Bruna Marquezine ao viajar para o Havaí só para comemorar aniversário da atriz

05/08/2023 | 11:11



A meta de amizade foi atualizada! Sasha Meneghel provou ser uma baita amiga e ultrapassou fronteiras para comemorar o aniversário da best friend de longa data, Bruna Marquezine. Na última sexta-feira, dia 4, a modelo chegou sem avisar no quarto de hotel da atriz. Onde? No Havaí.

Nas redes sociais, Sasha mostrou que fez as malas, pegou o avião ao lado do marido, João Figueiredo, posou no arquipélago no meio Oceano Pacífico e bateu na porta do quarto 907 de um hotel luxuoso.

Na mesma hora, Bruna atendeu e caiu no chão aos prantos ao ver a amiga de longa data.

Eu nunca consegui fazer uma surpresa, disse a filha de Xuxa Meneghel.

Parece que desta vez deu certo, né!