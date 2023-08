Sidney Sampaio teria sofrido efeito colateral de remédio para insônia antes da queda

05/08/2023 | 10:10



Aos poucos, detalhes sobre o caso de Sidney Sampaio vão vindo à tona. Na última sexta-feira, dia 4, deixou os internautas chocados ao pular da janela de um hotel no Rio de Janeiro, sofrendo duas fraturas. Agora, de acordo com o jornal Extra, a empresária do artista, Claudia Melo, afirmou um dos motivos da causa do incidente.

Segundo ela, Sampaio teve efeitos colaterais de um remédio para insônia, ficando fora de si. O ator já passou pelo hospital e está bem.

Sidney Sampaio sofreu de efeitos colaterais em uma medicação para insônia que culminou nos episódios. Sidney se encontra bem, no amparo de sua família e de sua empresária Claudia Melo, dizia a nota.

A empresária ainda contou que o ator deve se pronunciar em breve nas redes sociais.