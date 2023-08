Mesmo com queda, Bezzecchi supera pista molhada e garante pole no GP da Inglaterra

05/08/2023 | 09:45



Após quase um mês e meio de férias, os pilotos da MotoGP voltaram às pistas para um classificatório debaixo de chuva na manhã deste sábado. Marco Bezzecchi conseguiu superar a pista muito molhada do Circuito de Silverstone para garantir a pole do GP da Inglaterra, sua segunda na temporada. Líder do campeonato, Francesco Bagnaia foi parar no chão enquanto tentava alcançar a pole e largará da quarta posição. Jack Miller e Alex Márquez completam o top 3, nesta ordem.

O melhor tempo nas últimas voltas não impediu uma derrapada e queda para Bezzecchi na reta final do Q2, mas a pole foi mantida. As quedas foram frequentes desde o Q1. A organização da MotoGP chegou a usar tratores para tentar tirar o excesso de água da pista e os pilotos correram com capa de chuva.

Augusto Fernández, de volta, e Luca Marini, também da VR46, completam a segunda fila, seguidos por Jorge Martin, Maverick Viñales e Johann Zarco. Brad Binder sairá da P10, acompanhado de perto por Franco Morbidelli e Aleix Espargaró. O campeão mundial Fabio Quartararo mostrou sua habilidade para não perder o controle da moto em uma escorregada logo no começo do Q1, mas Yamaha não conseguiu mais ligar e o francês largará da última posição na corrida deste domingo.

A etapa da Inglaterra da MotoGP ainda tem uma corrida sprint neste sábado, às 11h. A corrida principal acontece no domingo, às 9h. As expectativas para saber se a previsão de chuva se confirmará seguem em alta entre os pilotos.

Confira a ordem de largada para o GP da Inglaterra:

1º - Marco Bezzecchi (VR46), em 2min15s359

2º - Jack Miller (KTM), a 0s270

3º - Alex Marquez (Gresini), a 0s412

4º - Francesco Bagnaia (Ducati), a 0s736

5º - Augusto Fernández (GasGas), a 0s742

6º - Luca Marini (VR46), a 0s793

7º - Jorge Martin (Pramac), a 0s913

8º - Maverick Viñales (Aprilia), a 0s958

9º - Johann Zarco (Prima), a 1s302

10º - Brad Binder (KTM), a 1s318

11º - Franco Morbidelli (Yamaha), a 1s526

12º - Aleix Espargaró (Aprilia), a 2s047

13º - Enea Bastianini (Ducati), em 2min16s972 no Q1

14º - Marc Márquez (Honda), a 0s371

15º - Pol Espargaró (GasGas), a 1s146

16º - Miguel Oliveira (RNF Racing), a 1s292

17º - Iker Lecuona (Honda), a 1s861

18º - Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 2s210

19º - Joan Mir (Honda), a 2s395

20º -Raul Fernandez (RNF Racing), a 4s156

21º - Taaki Nakagami (Honda), a 5s369

22º - Fabio Quartararo (Yamaha), a 5s959