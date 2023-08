Grupo Muffato investe R$ 50 mi em Sto.André e gera 300 empregos

Nilton Valentim



04/08/2023 | 21:10



O Grupo Muffato, rede varejista paranaense, vai investir R$ 50 milhões em uma unidade do Max Atacadista em Santo André.



“Estamos ampliando nossa atuação no Estado de São Paulo e é com grande alegria que chegamos a Santo André, uma das cidades mais relevantes do País. Com o Max, nossa bandeira de atacarejo, vamos fazer o dinheiro do consumidor render mais, sem abrir mão da qualidade”, afirmou o diretor do grupo, Ederson Muffato, que se reuniu com o prefeito Paulo Serra na quinta-feira.



Com área de vendas de aproximadamente 12 mil metros quadrados na Avenida dos Estados, a proposta da empresa na nova unidade é oferecer um atacarejo completo, com ampla galeria de lojas, estacionamento coberto, atendimento no balcão de açougue, padaria com produtos frescos e facilidades de pagamento.



“Com um ambiente de negócios favorável, Santo André tem atraído cada vez mais investimentos nas mais diversas áreas, que contribuem para o desenvolvimento econômico da cidade, além de gerar emprego e renda. Ficamos felizes pela vinda do Grupo Muffato, que dará início a uma trajetória de sucesso na cidade”, disse o prefeito Paulo Serra.



Com o empreendimento, serão gerados 300 postos de trabalho na cidade, segundo informações da empresa.