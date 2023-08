Eduardo Leite se filia no PSB em ato com Alckmin e França

Raphael Rocha



04/08/2023 | 09:51



O vereador Eduardo Leite, de Santo André, assinou oficialmente a ficha de filiação no PSB. O evento contou com as presenças do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e de outras lideranças nacionais da legenda. Eduardo é pré-candidato a prefeito de Santo André pelo partido.

A atividade aconteceu na noite desta quinta-feira, em Brasília. Leite já estava apalavrado com o PSB desde o início do ano, quando oficialmente deixou o PT, partido por onde sempre militou e onde sua família construiu carreira política, mas ele aguardava justamente agendas com Alckmin e França para abonar a ficha de filiação.

“Hoje é um dia muito especial para mim. O PSB é um partido forte e meu grupo está muito entusiasmado com essa nova etapa em nossa trajetória. Agora é continuarmos trabalhando por uma Santo André mais segura, desenvolvida e sustentável.”, disse Leite.

No material de divulgação da filiação, Alckmin e França rasgaram elogios ao novo filiado. “Santo André é uma das cidade mais importantes do Grande ABC e eu fico muito feliz e entusiasmado com a filiação do Eduardo Leite, pois o PSB tem história de luta pela democracia, desenvolvimento e justiça social, e o Eduardo traz juventude e compromisso com essas pautas progressistas", disse Alckmin.

“O Grande ABC é uma região importante para nós e Santo André será nossa prioridade. Muito bom poder contar com sua experiência, com seu comportamento correto e ideológico. Você tem nosso respeito e confiança. Seja bem-vindo", emendou França.

Filho do ex-vereador e ex-secretário Antônio Leite, Eduardo Leite está em terceiro mandato, todos exercidos pelo PT. Sua presença na antiga legenda se estremeceu neste mandato, quando o agora socialista passou a votar em alguns projetos e até apoiou candidatos do prefeito Paulo Serra (PSDB) em eleições à mesa diretora da Câmara.

Depois de muita crise, Leite se desfiliou do partido. Inicialmente, a cúpula do PT chegou a entrar com representação na Justiça Eleitoral para tomar a cadeira do vereador por infidelidade partidária, mas um acordo municipal fez com que o processo fosse retirado.

"Estou numa nova casa e iniciando uma nova história na luta em favor dos andreenses, como sempre fizemos e continuaremos cada vez mais empenhados por uma Santo André mais desenvolvida, segura e sustentável.”, finalizou Eduardo Leite.