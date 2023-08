Ciesp firma parceria para desenvolver tecnologia

Nilton Valentim



04/08/2023 | 07:00



O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e o CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) firmaram uma parceria na quarta-feira, para colaboração e apoio mútuo entre as duas entidades, com foco em projetos de inovação, que possam trazer soluções tecnológicas e inovadoras para a indústria em áreas como saúde, energia, meio ambiente e agricultura.



“A qualidade das imagens geradas aqui são as melhores do mundo. Isso para o Grande ABC mostra inúmeras possibilidades, materiais avançados, materiais mais resistentes, um foco na indústria automobilística, foco na aeroespacial, indústria farmacêutica, indústria do agronegócio, para máquinas e equipamentos, área da saúde, para área têxtil, disse Rafael Cervone, presidente do Ciesp.



Para Cervone, toda essa tecnologia vai revolucionar a indústria. “Isso vai revolucionar nossas empresas, o CNPM faz projetos de engenharia reversa, ou seja, projetos feitos a partir de problemas reais da indústria. Eu acho que para o Grande ABC é um mar de tranquilidade poder contar com esse apoio, que não tem lugar melhor do mundo para trabalharmos”, afirmou.



O diretor titular do Ciesp, Anuar Dequech Jr, conferiu na visita a assinatura do contrato de parceria com o CNPEM e elogiou a iniciativa. “O intuito da parceria é abrir para todos segmentos industriais uma aproximação entre os Ciesps, e atrair a indústria para o CNPEM para trabalhar essa solução dos problemas e dar os saltos tecnológicos que estamos vendo aqui”, declarou



O diretor do CNPEM, Antonio José Roque da Silva, em sua apresentação falou em fazer tomografia de altíssima resolução em 3D para uma célula, não para o corpo humano. Revelou também que as pesquisas podem atuar em análise de solo, de materiais de indústria de petróleo e gás. “São muitos trabalhos dirigidos para indústria que vai atuar na complicação real e imediata, ou pelo menos no médio prazo”, detalhou.