30ª Edição da Festa Italiana de São Caetano inaugura neste fim de semana

Da Redação



03/08/2023 | 17:57



Neste próximo final de semana, as ruas de São Caetano se encherão de sabor e cultura com o início da 30ª edição da Festa Italiana. A celebração, considerada a maior festa de rua com inspiração italiana no Brasil, dará seu pontapé inicial, estendendo-se por todos os sábados e domingos do mês de agosto (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27/8), a partir das 18h. Em consonância com a edição anterior, as barracas de iguarias estarão alinhadas nas vias Mariano Pamplona e 28 de Julho, no Bairro Fundação, enquanto os shows culturais e a praça de sabores ocuparão o Parque Municipal Província de Treviso, ali mesmo. O acesso ao evento é gratuito.

A Festa Italiana de São Caetano promete proporcionar uma experiência gastronômica excepcional, além de uma enxurrada de entretenimento por meio das diversas atrações culturais, todas enraizadas nas tradições da terra da bota. A expectativa é de atrair uma audiência de 120 mil visitantes ao longo dos quatro fins de semana, superando o recorde de público do ano passado, que registrou a presença de 113 mil entusiastas.

"O orgulho da influência italiana em São Caetano permanece forte, e a festa preserva essa herança. A cada ano, o evento se revigora, atraindo inúmeras famílias da cidade e arredores para desfrutar de música e iguarias de qualidade, em um ambiente seguro", afirma o prefeito José Auricchio Júnior.

Lasanha, gnocchi, capeletti, cannoli, sfogliatella e uma profusão de outras iguarias da culinária italiana vão compor o cardápio oferecido nas 29 barracas mantidas por instituições assistenciais da cidade.

Juntamente com as atrações gastronômicas e culturais, como Fred Rovella e Amigos e o grupo Mama Braciola, que já se tornaram tradicionais na Festa Italiana, este evento se configura como um ambiente acolhedor para toda a família. Uma equipe de 60 agentes de segurança, composta por 38 Guardas Civis Municipais, 17 Policiais Militares e cinco Policiais Civis, juntamente com 11 agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, estarão ativos para garantir a organização do trânsito local e adjacente.

RETROSPECTO DA FESTA ITALIANA DE 2022

A edição da Festa Italiana de 2022 movimentou aproximadamente R$ 2 milhões, que foram distribuídos entre as 28 instituições assistenciais responsáveis pelas barracas gastronômicas.

Para viabilizar o evento, foram empregados 2.590 kg de farinha (fornecidos pelo Moinho Santa Clara), 2.780 pães (cedidos pela Padaria Portuense) e 2.500 kg de macarrão (fornecidos pela Adria). Estes números evidenciam a grandeza desta celebração.

Adicionalmente, estruturas como banheiros químicos, camarins para artistas e tendas para as entidades e apoio contribuem para a configuração de toda a Festa.