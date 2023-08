Novo Virtus tem nota máxima em avaliação de segurança

Nilton Valentim



02/08/2023 | 15:39



O Novo Virtus recebeu nota máxima em segurança no novo protocolo de testes do Latin NCAP (2020-2024), que avalia o nível de segurança dos modelos vendidos na América Latina e Caribe. Os testes feitos pelo instituto consideram a proteção a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor. Os resultados obtidos são válidos para todas as versões do Novo Virtus produzidos na fábrica de São Bernardo e exportados para quatro países nas América do Sul: Argentina, Equador, Paraguai e Uruguai.

Lançado em fevereiro de 2023, o sedã foi totalmente reformulado. Tem iluminação 100% em LED e é único modelo da linha Volkswagen que possui três opções de motorização: 170 TSI, 200 TSI e 250 TSI.

O Novo Virtus conta com pacote completo de assistências ao condutor. Desde a versão de entrada, a 170 TSI, o modelo recebe de fábrica o ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo), AEB (Frenagem Autônoma de Emergência) e Start-Stop, seis airbags - sendo dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina -, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e controle de tração (ASR), entre outros.

No topo da gama, a versão Exclusive faz referência ao Santana EX de 1990, a versão mistura luxo, tecnologia e esportividade: a cabine recebe acabamentos e bancos exclusivos, todo o pacote tecnológico da linha, rodas de 18 polegadas e, de baixo do capô, o motor 250 TSI de 150 cv.



O novo protocolo do Latin NCAP (2020-2024) é divido em quatro grupos de avaliação, sendo eles, Proteção aos Ocupantes Adultos, Proteção aos Ocupantes Crianças, Proteção aos Pedestres e Sistemas de Assistência ao Condutor, e a nota geral é definida pelo menor índice entre os grupos.

No grupo de Proteção aos Ocupantes Adultos, são realizados ensaios que englobam uma série de requisitos de segurança e performance biomecânica, através de impacto frontal a 64 km/h contra uma barreira deformável com 40% de sobreposição da frente do veículo, impacto lateral (contra uma barreira deformável montada em um trenó a 50 km/h contra o veículo) e impacto lateral contra poste (o veículo é lançado lateralmente a 29 km/h em direção a um poste). Além disso, é verificada a frenagem autônoma de emergência até 50 km/h (situação de trânsito urbano), avaliação do efeito chicote na coluna cervical (whiplash), integridade do sistema de combustível e adicionalmente a folha de resgate para o corpo de bombeiros, indicando os pontos corretos de corte da estrutura.

No grupo de Proteção aos Ocupantes Crianças, a avaliação é realizada com base na performance nos impactos frontal e lateral. Adicionalmente são avaliados os itens de proteção as crianças presentes no veículo, além da facilidade e segurança na instalação de cadeirinhas infantis.

No grupo de Proteção aos Pedestres, são avaliados os índices de lesão nas pernas, na região pélvica e na região da cabeça, englobando crianças e adultos durante testes de impacto na região frontal do veículo.

No grupo de Sistemas de Assistência ao Condutor, são avaliados a performance de dispositivos, como por exemplo, alerta de utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, controle eletrônico de estabilidade, limitador de velocidade e frenagem autônoma de emergência até 80 km/h (situação de transito interurbano).

O Latin NCAP (New Car Assessment Program) é um programa independente de avaliação de carros novos para a América Latina e Caribe. Em parceria com organizações internacionais como Global NCAP, FIA (Federation Internationale de l''Automobile), FIA Foundation, ICRT (International Consumer Research & Testing), e o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O Latin NCAP tem como objetivo oferecer aos consumidores da América Latina e Caribe as avaliações independentes e imparciais de segurança dos carros novos, divulgando os resultados de acordo com os protocolos vigentes durante a avaliação.