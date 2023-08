No aniversário de 55 anos, USCS amplia serviço para a comunidade

Nilton Valentim



Para comemorar os 55 anos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), completados ontem, o reitor Leandro Prearo anunciou, em entrevista coletiva à imprensa, a ampliação dos serviços à comunidade. O campus Centro da instituição passará a contar com uma UBS (Unidade Básica de Saúde) Universitária e uma Clínica Odontológica. Ambos os equipamentos prestarão atendimentos gratuitos.



“São ações que irão garantir atendimento direto à população, ampliando a oferta com serviços de saúde de ponta, utilizando a expertise dos profissionais do governo municipal e a abrangência do conhecimento científico universitário”, declarou Prearo, que estava ao lado do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.



A UBS Universitária será construída no próprio prédio da USCS, com acesso pela Rua Pernambuco. Contará com cinco consultórios para atendimentos médicos, incluindo especialidades como clínica geral, ginecologia, obstetrícia e pediatria, além de oferecer serviços de farmácia, exames e aplicação de vacinas. O projeto da unidade está sendo licitado, com previsão de entrega 10 meses após a assinatura do contrato, que deve consumir investimentos da ordem de R$ 5 milhões.



Já a Clínica Odontológica da USCS, que está em fase avançada de construção, tem previsão de lançamento ainda este ano. O espaço, que receberá investimentos de cerca de R$ 3 milhões, terá 30 equipamentos e capacidade para realizar 1.200 consultas mensais, abrangendo triagem, atendimento de emergência e diagnóstico de doenças de cabeça e pescoço.



“A concretização desse projeto reforça o compromisso do prefeito Auricchio em ampliar o acesso a serviços de saúde de qualidade em São Caetano, especialmente para a população do Centro, que contará com a UBS mais moderna da cidade para prevenção e tratamento de doenças. Além disso, com o aumento dos serviços odontológicos, poderemos oferecer atendimento mais ágil e eficiente”, ressaltou Regina.



Em conversa exclusiva com a reportagem do Diário, antes da coletiva, Prearo garantiu que tanto a UBS quanto a Clínica Odontológica serão instrumentos que auxiliarão na formação dos futuros profissionais. “São equipamentos que servem tanto à função social da instituição como a USCS quanto às atividades acadêmicas, já que nossos alunos serão capacitados nos consultórios”, disse o reitor, que está no cargo desde 2020 – o atual mandato do comandante vai até 2024.

OUTROS SERVIÇOS

Além dos novos empreendimentos anunciados, a USCS já desempenha papel importante no atendimento e proteção à população de São Caetano, oferecendo diversos serviços, como a Farmácia Escola, clínicas de fisioterapia, nutrição e psicologia, além de prestar assistência jurídica.



A universidade também se preocupa com o bem-estar dos animais da cidade. No primeiro semestre, a instituição inaugurou o Hospital Veterinário Universitário Municipal e a Ubasa (Unidade Básica de Saúde Animal). A instituição ainda disponibiliza alunos para prestar orientações nutricionais nas UBSs.

Ex-reitores destacam importância da instituição de ensino superior

Ex-reitores, atuais diretores e o funcionário mais antigo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) – Sidnei Aparecido Chiari foi admitido em 1º de fevereiro de 1977, há 46 anos, no setor administrativo – foram homenageados na noite de ontem, em solenidade realizada no Buffet Samyr, por ocasião do aniversário dos 55 anos da autarquia, que atualmente possui sete campi, 11 mil alunos, 1.100 professores e 250 colaboradores.



“Sinto-me muito feliz na comemoração dos 55 anos da universidade. Entrei na USCS há 34 anos. Minha história de vida pessoal se confunde com a minha vida profissional na escola. Por isso, me encho de orgulho neste momento”, declarou Bassi, que ficou oito anos na reitoria, de 2013 a 2020, período no qual a instituição se expandiu seus braços além dos limites são-caetanenses.Em 2016, foi inaugurado campus na Capital – no ano passado, a instituição abriu unidade em Itapetininga, no Interior.



A gestão de Bassi, que atualmente é diretor superintendente do Diário, também ficou marcada pela implantação do curso de Medicina, o que permitiu à instituição ter participação fundamental nos testes da vacina contra o novo coronavírus, causador da pandemia de Covid-19.



Silvio Augusto Minciotti, que foi reitor da instituição de 2008 a 2013, lembrou os percalços enfrentados deste a fundação da instituição. “É um prazer muito grande, uma emoção enorme estar participando desse quinquagésimo quinto aniversário da USCS, que é efetivamente uma obra coletiva de esforços que se somaram ao longo do tempo e conseguiram vencer todos os obstáculos e chegar ao que hoje. Tenho uma enorme satisfação ter participado deste processo e espero continuar seguindo assim enquanto a gente puder e tiver condição”, declarou ao Diário.



O prefeito José Auricchio Júnior e o presidente da Câmara, Pio Mielo, ambos tucanos, fizeram a entrega das placas. Além de Chiari, Bassi e Minciotti, foram homenageados o atual reitor, Leandro Prearo, Marco Antonio Santos Silva (ex-diretor), Laércio Baptista da Silva (ex-reitor), Maria do Carmo Romeiro (pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação) e Moacir Antonio Ferreira Rodrigues (professor).