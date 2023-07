IA, gestão de pessoas e oportunidades

Wilson Andrade



31/07/2023 | 11:29



Estamos vivendo um momento onde a tecnologia e principalmente a IA (Inteligência Artificial) se tornaram o centro das atenções, gerando dúvidas e questionamentos sobre seu impacto nas relações de trabalho por isto é fundamental compreender como essas mudanças podem influenciar a gestão de pessoas em nossa organização. Em nota técnica a ser publicada na 26ª Carta de Conjuntura da USCS tratei deste tema.

A IA têm revolucionado a forma como as empresas operam, proporcionando novas oportunidades e desafios. Na gestão de pessoas, essas inovações têm o potencial de transformar processos tradicionais, melhorar a eficiência e a produtividade, além de otimizar a tomada de decisões baseada em dados.

Uma das principais mudanças trazidas é a automação de tarefas repetitivas e de baixo valor agregado. Isso libera os profissionais de Recursos Humanos para se concentrarem em atividades mais estratégicas, como o desenvolvimento de talentos, a gestão do desempenho e a criação de um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Dentre as aplicações possíveis da IA na gestão de pessoas o processo de recrutamento e seleção de candidatos é uma da que estão sendo amplamente utilizada, trazendo benefícios significativos. Algoritmos avançados têm a capacidade de analisar grandes volumes de dados, como currículos, perfis de redes sociais e resultados de testes, para identificar os candidatos mais qualificados e compatíveis com os requisitos do cargo.

No entanto algoritmos de IA podem gerar resultados tendenciosos de acordo com os dados e pressupostos utilizados. A Amazon enfrentou esse problema ao aplicar seus algoritmos de recrutamento, que favoreceram a contratação de homens brancos. É crucial garantir transparência e revisão constante dos algoritmos para evitar viés e assegurar uma abordagem justa e inclusiva. A gestão responsável da IA requer avaliação cuidadosa e diversidade de perspectivas. O objetivo é eliminar viés e promover igualdade de oportunidades.

Fora a tecnologia e suas aplicações é extremamente importante assegurar que os colaboradores compreendam e se adaptem às mudanças, por meio da promoção da capacitação e conscientização sobre o uso dessas tecnologias.

A introdução de tecnologias pode gerar receios entre os colaboradores, como o medo de substituição por máquinas. É crucial oferecer programas de treinamento que mostrem os benefícios da tecnologia e como ela complementa o trabalho humano. Além disso, é importante criar uma cultura organizacional baseada na confiança e transparência, incentivando o diálogo aberto dos colaboradores sobre a tecnologia. A gestão de pessoas deve considerar o impacto da tecnologia na cultura organizacional, promovendo um ambiente de adaptação, aprendizado e inovação.

Também é vital abordar questões éticas e de privacidade ao utilizar ferramentas tecnológicas. A transparência no uso dos dados dos colaboradores, respeitando sua privacidade e segurança, é fundamental. Políticas claras e comunicação transparente sobre a coleta, armazenamento e uso dos dados são necessárias. Os colaboradores devem ser informados sobre as informações coletadas, como serão usadas e os benefícios para eles e a organização. O consentimento dos colaboradores também é essencial, garantindo que estejam cientes dos propósitos e limites do uso de seus dados.

Avaliações éticas regulares são indispensáveis para evitar vieses e discriminações nos algoritmos de IA utilizados na gestão de pessoas. A transparência e auditoria dos algoritmos são cruciais para garantir a equidade e imparcialidade nas decisões.

Embora as novas tecnologias sejam úteis, as pessoas são o recurso mais valioso em qualquer projeto. Líderes devem se preocupar com o cuidado e desenvolvimento das pessoas, reconhecendo seu valor humano. Investir no crescimento e bem-estar dos colaboradores é essencial para alcançar o sucesso a longo prazo. As tecnologias devem ser ferramentas que potencializam o desempenho das equipes, sem substituir o papel dos líderes na motivação e apoio aos colaboradores, que impulsionam a inovação e a excelência nos resultados.

O conteúdo desta coluna foi elaborado por Wilson Andrade. empreendedor da startup HYOU e ABC Jobs, membro da comunidade de inovação do Grande ABC (ABC Valley) e mentor do programa de Aceleração Inovativa Brasil.