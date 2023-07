São Bernardo FC enfrenta Brusque para voltar ao G-8

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 11:09



O São Bernardo FC tem uma missão difícil hoje à noite, às 20h, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Tigre precisa vencer o quarto colocado Brusque para voltar ao G-8 da competição, já que foi superado na pontuação pelo São José-RS, que venceu o Confiança-SE no sábado. O time da região não vence no torneio há oito jogos (seis empates e duas derrotas), sendo o último triunfo no dia 5 de junho, em casa, contra o também catarinense Figueirense.

Jogando fora de casa, o Tigre mantém desempenho regular com aproveitamento de 43% na competição. São sete jogos, com duas vitórias, três empates e duas derrotas. Já o Brusque tem bom retrospecto quando joga em seus domínios. Até agora foram os mesmos sete jogos, com quatro triunfos, uma igualdade e dois reveses, em aproveitamento que beira os 63%. Na tabela a distância entre as equipes está em cinco pontos, 21 para o São Bernardo FC, em 10º, e 26 para o Brusque.