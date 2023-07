Zeca Camargo revela estar ansioso para apresentar novo programa ao lado de Glenda Kozlowski: - Algo totalmente diferente

30/07/2023 | 15:11



Entrando no horário nobre da Band diariamente, Zeca Camargo abriu o coração revelou que está vivendo um mix de sentimentos. Em um vídeo ele explica que tudo no programa que ele vai apresentar com Glenda Kozlowski é novidade:

- Minha sensação nessa viagem que eu estou entrando é meio vertiginosa. É um programa que eu nunca fiz, algo totalmente diferente e que a gente está ao mesmo tempo super ansioso, super excitado e super animado. E uma pontinha de medo que é sempre bom.

Glenda e Zeca vão comandar um programa diário, chamado Melhor da Noite, que tem data de estreia prevista para 21 de agosto. O show vai passar de segunda à sexta-feira, entrando no lugar do Faustão na Band.

Atualmente, Zeca apresenta Papo com Sabor e antes comandava o show de perguntas e desafios, também na Band, chamado 1001 Perguntas.