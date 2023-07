Showlidariedade reúne 1.200 convidados em São Caetano

Nilton Valentim



28/07/2023 | 14:56





Chamado de Showlidariedade, o evento comemorativo pelo aniversário do empresário e presidente da Ossel Assistência, Cesar Marchetti, reuniu na quinta-feira (27) no Samyr Buffet, em São Caetano, 1.200 pessoas entre autoridades, empresários, parceiros e colaboradores. A celebração, que contou com a presença do cantor Lucas Lucco e das duplas Edson e Hudson e Gian e Giovani, com o show Boate Azul, teve um único propósito: arrecadar verbas para entidades benemerentes. O Diário foi um dos apoiadores do evento.

Com a venda dos ingressos, cada uma das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de Santo André e São Caetano, recebeu a quantia de R$ 50 mil; a Casa Ronald McDonald (que abriga crianças, jovens e seus familiares que realizam tratamento oncológico e precisam sair de suas cidades e Estados), R$ 100 mil e o Instituto Arany Marchetti – que leva o nome de seu pai, fundador da Ossel, mais R$ 100 mil.

O Instituto Arany Marchetti surgiu há pouco mais de um ano e meio com o propósito e missão de viabilizar a execução de projetos com foco em assistência social, profissional e na área da educação, contribuindo para a erradicação da pobreza e promovendo a qualificação das entidades filantrópicas.

“A ideia do Showlidariedade surgiu junto com a nossa equipe de marketing com base na caridade, e isso por si só acaba atraindo muitas pessoas. Mas, não foi fácil. O que nos ajudou é o acesso que o Cesar tem na cidade, com as pessoas, assim como a marca Ossel, já consolidada. O objetivo foi ajudar não apenas o instituto, mas também as demais entidades”, sinaliza a presidente do Instituto Arany Marchetti, Rosangela Marchetti, reafirmando o pilar social latente dentro da empresa.

Segundo Cesar, o anfitrião do evento, hoje a Ossel faz parte do grupo Unifor (composto por outras 19 empresas distintas) e soma cerca de 1.150 colaboradores. “Geramos renda, emprego, PIB (Produto Interno Bruto), capacidade de compra. Estamos sempre pensando em montar outros negócios e, pós pandemia, estamos trazendo muitas novidades dentro da própria OSSEL, como a telemedicina para seus associados e planos voltados para pets. A ideia é que o grupo cresça, assim como as pessoas que fazem parte dele”, conclui o empresário.

A empresa, que foi fundada em 1987 em Sorocaba pelo pai de Cesar (falecido em 2019), é conhecida pelo know how em cuidado, assistência e benefícios a seus associados – que somam mais de 1 milhão e meio no Estado de São Paulo.