São Caetano lança o edital para construção do novo parque linear

Artur Rodrigues



27/07/2023 | 21:03



A Prefeitura de São Caetano, comandada por José Auricchio Júnior (PSDB), publicou no Diário Oficial de ontem o edital de chamamento para contratar empresa responsável pela construção do novo parque linear, na Avenida Presidente Kennedy. A licitação foi marcada para 30 de agosto.

O novo espaço terá 60 mil metros quadrados e será interligado por uma passarela à Cidade das Crianças, que também será remodelada, e ao Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, ambos do outro lado da via.

“Será o maior parque linear do Grande ABC. Esse parque vai trazer para nós um polo de lazer, de qualificação das famílias de São Caetano que ficam se divertindo nos fins de semana e nos feriados na nossa cidade”, comentou Auricchio em suas redes sociais.

O parque herdará o espaço onde ficava a Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, o clube Santa Maria e o Cise (Centro de Educação e Saúde da Terceira Idade) João Castaldelli, este último realocado para a Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, no bairro Olímpico, onde funcionava a Casa da Amizade.

Conforme Auricchio, o antigo ginásio da Abrev será transformado em uma praça fechada com área gastronômica e de comércio. O complexo ainda terá duas pistas de skate, um lago, quadras poliesportivas e pistas de caminhada, entre outros equipamentos.

Em relação ao espaço pertencente ao clube Santa Maria, a Prefeitura irá reformar o campo de futebol e ainda estuda o que fazer com as piscinas. No evento de lançamento do programa Avança São Caetano, em abril, o chefe do Executivo informou que não descarta a preservação do antigo clube.

O Avança São Caetano é considerado pelo prefeito Auricchio como o maior programa de obras da história do município. Segundo o tucano, a iniciativa engloba 97 intervenções nas áreas da saúde, educação, lazer, cultura, mobilidade urbana e combate às enchentes, com investimento total previsto de R$ 713 milhões.

A Prefeitura espera entregar as principais obras do programa, incluindo o novo parque linear, até o fim de 2024, quando se encerra a gestão Auricchio.