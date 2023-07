São Caetano embarca na disputa da Superliga Feminina de Vôlei

Da Redação



27/07/2023 | 14:55



São Caetano, cidade com tradição no vôlei feminino, aceitou o convite da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para participar da Superliga Feminina na temporada 2023/24, a principal competição de clubes do país. Com o apoio da Prefeitura de São Caetano, a equipe está ansiosa para enfrentar o desafio e busca patrocínios para fortalecer ainda mais o time, somando-se ao investimento da Prefeitura através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ).

A cidade sempre teve grande tradição no vôlei, com títulos na Superliga A e B, além de ser um celeiro de talentos que contribuem para o cenário esportivo brasileiro. O convite para integrar a elite do vôlei nacional enche de orgulho a equipe de São Caetano, que já estava satisfeita por representar a cidade na Superliga B. William Carvalho, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984, expressou sua satisfação com essa oportunidade: "É trabalhar bastante para melhorar a equipe e, se possível, conseguir alguns reforços".

O vôlei feminino de São Caetano desfruta do apoio do público, que lota as arquibancadas do ginásio do Complexo Esportivo Lauro Gomes, com capacidade para 2 mil pessoas. A presença entusiasmada da torcida durante os jogos é um grande incentivo para a equipe. William destacou o quanto é uma honra trabalhar em São Caetano e sentir esse suporte apaixonado dos fãs.