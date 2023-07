Auricchio celebra ciclo virtuoso em São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/07/2023 | 10:02



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), citou o que chama de ciclo virtuoso para enaltecer o patamar que a cidade atingiu. A frase foi dita durante entrevista coletiva para celebrar os 146 anos da cidade, comemorados na sexta-feira.

“São Caetano está há muitos anos em um ciclo de desenvolvimento virtuoso. Com planejamento e rigor técnico, acompanhamos as evoluções e nos adaptamos às necessidades e às exigências impostas pelo aumento populacional. Ações referenciais e pioneiras nos deixam em uma condição favorável para enfrentar os desafios do futuro. Todo este trabalho é resultado do mote do nosso governo, que é o de fazer uma cidade para as pessoas”, ressaltou Auricchio.

O prefeito fez um balanço de governo, prestou contas das ações em andamento e projetou outras a curto e médio prazos. Na infraestrutura, o destacou é o Avança São Caetano. O programa, lançado em abril, concentra 97 obras, em investimento total de R$ 713 milhões.

Auricchio lembrou que alguns destaques do Avança já foram entregues e rapidamente se tornaram referência em atendimento à população, como o Atende Fácil Saúde, o Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro e a Ubasa (Unidade Básica de Saúde Animal).

Outras obras do programa estão em execução e em ritmo acelerado, como as requalificações urbanas da Praça Cardeal Arcoverde e da Rua Santa Catarina, que deverão ser concluídas até o fim deste ano. O Novo Viaduto Independência e o Parque Tamoyo são alguns equipamentos que serão entregues no primeiro semestre de 2024.

Já as intervenções do Complexo de Atenção à Pessoa com Deficiência e do Pronto Cardio (o primeiro pronto socorro cardiológico público da região) serão iniciadas em breve.

Auricchio também fez um balanço dos serviços, com destaque para a Telemedicina (mais de 35 mil atendimentos), o EducaTech e o Educa+Vidas (profissionais de 47 escolas capacitados para agir em situações de emergência). E reiterou que São Caetano terá o seu primeiro restaurante popular, o Nosso Prato, que oferecerá café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1 – o atendimento deverá ser iniciado até outubro.

SORTEIO

A Prefeitura de São Caetano sorteará prêmios às pessoas que comparecerem aos shows pelos 146 anos da cidade e contribuírem com a doação de, pelo menos, 1 kg de alimento não perecível. As atrações principais são Ara Ketu, Diogo Nogueira, Ira! e Felipe Araújo, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica). Entre outros prêmios, serão sorteados quatro TVs, quatro bicicletas e quatro micro-ondas, um por noite. Além disso, na última noite será sorteada também uma moto.