Prefeitos de Sto.André e S.Bernardo confirmam hospitais veterinários

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/07/2023 | 09:38



Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), confirmaram as inaugurações dos hospitais veterinários municipais. O andreense será entregue até setembro. O são-bernardense, em agosto.

Na quinta-feira, durante live semanal, Morando confirmou que em agosto vai abrir a unidade, que ficará na Avenida Doutor Rudge Ramos, ao lado do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). A confirmação foi dada pelo tucano após pergunta de uma moradora. “Vamos inaugurar em agosto”, cravou.

O equipamento vai contar com consultórios, salas de centro cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raios X e exames de imagem, além de ter capacidade para realizar 500 consultas e 400 castrações por mês. O investimento estrutural é na ordem de R$ 1,5 milhão e o governo tucano estima gastar R$ 4 milhões ao ano no contrato da futura gestora do hospital.

“Sabemos que o animal se tornou um membro da família e todos os cuidados necessários para seu bem-estar muitas vezes têm um custo alto. O Hospital Público Veterinário de São Bernardo foi feito para que as famílias que não têm condições de levar seus bichinhos aos veterinários particulares possam cuidar deles como merecem. E com padrão alto de qualidade da estrutura e dos equipamentos instalados. Tudo isso vai garantir um serviço digno para a saúde animal na nossa cidade”, disse Morando, em sua última vistoria na obra, no fim de junho.

SANTO ANDRÉ

O hospital veterinário de Santo André ficará no Parque Central, ao lado da Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, no bairro Paraíso. O investimento do município é na ordem de R$ 2,8 milhões.

Serão 700 metros quadrados distribuídos em dois andares das mais variadas estruturas voltadas ao atendimento e ao bem-estar dos animais de estimação. Estão previstas duas salas cirúrgicas, cinco consultórios, salas de pré e pós-cirúrgico, salas de internação e de observação, sala de diagnóstico por imagem, além de recepção, espera e centro de adoção. Também haverá um solarium (espaço para banho de sol) para cães e gatos, área administrativa, copa e laboratório. O projeto contempla ainda salas de coleta e esterilização.

“Uma conquista importante para a cidade e região. Temos visto que essa questão do cuidado e bem-estar animal se tornou uma política pública na cidade”, afirmou Paulo Serra, na última vistoria da obra.

Obra está na reta final na cidade FOTO: André Henriques/DGABC

SÃO CAETANO

São Caetano inaugurou em março seu hospital veterinário, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O equipamento entregue pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) fica na Rua Pernambuco, 76, no Centro.

Foram investidos R$ 3 milhões na obra, além de R$ 1,5 milhão na compra de equipamentos da estrutura, que tem capacidade de atender 600 animais por mês.