Bolsas da Ásia fecham em baixa, à espera do Fed e de estímulos concretos na China

26/07/2023 | 07:01



As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, 26, em clima de cautela antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e em meio à falta de detalhamento de possíveis novos estímulos na China.

Liderando as perdas na Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 1,67% em Seul, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, enquanto o Hang Seng recuou 0,36% em Hong Kong, a 19.365,14 pontos, o japonês Nikkei teve perda marginal de 0,04% em Tóquio, a 32.668,34 pontos, e o Taiex cedeu 0,21% em Taiwan, a 17.162,55 pontos.

É amplamente esperado que o Fed anuncie, na tarde desta quarta, o que seria sua 11ª elevação de juros desde março de 2022. A grande dúvida é sobre a possibilidade de mais aumentos dos juros americanos antes do fim do ano.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,26%, a 3.223,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou baixa de 0,52%, a 2.037,47 pontos.

Nos últimos dias, os principais líderes chineses prometeram ampliar esforços para impulsionar a segunda maior economia do mundo, que cresceu bem menos do que o esperado no último trimestre, mas ainda não há detalhes sobre novas medidas de estímulo.

Já na Oceania, a bolsa australiana ignorou o tom negativo da Ásia e ficou no azul, após dados da inflação doméstica abaixo do esperado reduzirem expectativas de aumento do juro básico da Austrália, em agosto. Em Sydney, o S&P/ASX 200 avançou 0,85%, 7.402,00 pontos, atingindo o maior patamar desde 16 de fevereiro. *Com informações da Dow Jones Newswires.